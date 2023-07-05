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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Торонто
Орландо Сити - Торонто: обзор матча 05 июля 2023
Орландо Сити
05.07.2023, среда, 02:30
США. МЛС, 30 тур
4 : 0
Завершен
Торонто
16'
С. Араухо
77'
D. Dan Þórhallsson
84'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Торонто
ГОЛ! 3:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Охеда
84'
82'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Р. Петретта
80'
Желтая карточка
Р. Петретта
Замена
Л. Петрассо
️️️️
Ф. Торрес
80'
ГОЛ! 2:0!
D. Dan Þórhallsson
Пас отдал
С. Араухо
77'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
68'
Замена
Э. Кара
️️️️
И. Ангуло
68'
Желтая карточка
П. Галлезе
63'
63'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
A. Akinola
62'
Вторая желтая
Ф. Бернардески
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
57'
47'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Ayo Akinola
ЦФ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
3-3-1-3
1
Галлезе
6
Янссон
3
Карлос
24
Смит
10
Перейра
16
Картахена
5
Араухо
11
Торрес
20
77
Ангуло
23
Макгуайр
4-4-1-2
19
40
6
Мабика
18
Петретта
14
Кайе
14
33
Томпсон
23
Сервания
10
Бернардески
18
9
11
Торрес
13
Петрассо
13
Петрассо
11
Торрес
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
77
Ангуло
9
Кара
9
Кара
77
Ангуло
24
Смит
3
3
24
Смит
18
Петретта
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
18
Петретта
9
9
Сапонг
9
Сапонг
9
Остались в запасе
Орландо Сити
Торонто
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
16
Adam Pearlman
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Орландо Сити - Торонто
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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