Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 08 октября 2023
Орландо Сити
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 48 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
31'
Д. Макгуайр
38'
Ф. Торрес
45'
И. Ангуло
43'
К. Хиль
90+3'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
К. Хиль
Замена
G. González
️️️️
И. Ангуло
85'
Замена
F. Martins
️️️️
С. Араухо
85'
84'
Желтая карточка
T. McNamara
83'
Замена
К. Макун
️️️️
М. Полстер
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
66'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
66'
Замена
М. Охеда
️️️️
Ф. Торрес
66'
61'
Замена
T. McNamara
️️️️
М. Кайе
46'
Замена
E. Boateng
️️️️
N. Buck
46'
Замена
Г. Боу
️️️️
Д. Вриони
ГОЛ! 3:1!
И. Ангуло
45'
43'
ГОЛ! 2:1!
К. Хиль
Пас отдал
М. Кайе
43'
Замена
H. Kessler
️️️️
I. Gil
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макгуайр
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
11
Gastón González
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
77
Ангуло
23
Макгуайр
20
3
3-4-3
36
24
Джонс
34
4
21
14
Кайе
10
Хиль
8
Полстер
9
Вриони
10
8
Чанкалай
5
Араухо
8
8
5
Араухо
77
Ангуло
11
11
77
Ангуло
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
10
Охеда
10
Охеда
11
Торрес
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
8
Полстер
4
Макун
4
Макун
8
Полстер
10
22
22
10
21
24
24
21
14
Кайе
26
26
14
Кайе
9
Вриони
7
Боу
7
Боу
9
Вриони
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
31
Томаш Вацлик
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
Все
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+