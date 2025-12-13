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Маурисио Перейра
Новости
Маурисио Перейра - новости
Завершил карьеру
15 марта 1990 (36)
#10 | Полузащитник
174 см | 67 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Лучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
2025.12.13 14:21
1
Маурисио Перейра: «Краснодар» имеет все шансы выиграть РПЛ»
2020.09.22 11:12
4
Фото
Перейра – на русском: «Всем спасибо. В России я получал много любви»
2019.12.25 00:41
4
Перейру признали лучшим игроком в истории «Краснодара»
2019.12.24 19:49
6
Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
2019.12.18 16:53
5
Видео
Экс-игрок «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»
2019.07.31 09:33
5
Видео
Гол Сулейманова «Валенсии» – лучший мяч «Краснодара» в прошлом сезоне по мнению болельщиков
2019.06.13 12:47
7
Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов
2019.05.31 15:59
21
Фото
«Краснодар» выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе. Игроки покинут клуб летом
2019.05.26 12:44
11
Фото
Айртон, Дивеев, Жемалетдинов – в сборной 29-го тура РПЛ по версии InStat
2019.05.21 15:15
4
«Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона
2019.05.20 16:53
12
Перейра: «Не буду продлевать контракт с «Краснодаром». Хочу доказать, что могу играть в Испании»
2019.05.17 01:48
20
Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру. Но в целом он провел хороший матч»
2019.04.22 14:23
23
Оздоев – о фоле Перейры: «Изначально думал, что нога сломалась на две части, но кость выдержала»
2019.04.21 11:52
9
Шесть игроков «Краснодара» и ни одного спартаковца – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2019.04.01 16:49
13
Чалов, Азмун, Ракицкий – в сборной тура РПЛ по версии InStat
2019.03.12 12:52
3
Видео
Уругваец Маурисио Перейра взял интервью на русском у эквадорца Кристиана Рамиреса
2019.02.02 07:24
5
Три клуба Примеры интересуются Перейрой. Летом уругваец покинет «Краснодар»
2019.01.08 10:29
13
Sport24: Перейра покинет «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт с игроком
2018.12.15 20:37
17
Перейра: «Рад, что «Краснодар» вышел плей-офф, но недоволен результатом матча с «Севильей»
2018.12.14 10:14
1
Фото
Мартынович стал капитаном «Краснодара» после ухода Смолова из клуба
2018.08.11 23:41
4
Перейра: «Русские – националисты в плане принятия других языков»
2018.06.07 11:44
7
Перейра: «Многие в России зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но разница в классе просто космическая»
2018.06.07 10:31
14
Перейра: «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер»
2018.04.05 12:32
16
Перейра: «Готова ли Россия к ЧМ? Россиянам нужно немного подучить английский»
2018.03.11 00:21
33
Краневиттер: «Лучший российский полузащитник? Газинский из «Краснодара»
2018.02.13 10:51
6
Перейра стал лучшим ассистентом РФПЛ по итогам 2017 года
2017.12.27 18:25
1
Перейра стал пятым игроком, проведшим за «Краснодар» 150 матчей
2017.11.05 06:05
3
Гранквист стал лучшим футболистом «Краснодара» в августе
2017.09.04 08:14
3
Перейра: «Уже в первом матче с «Црвеной Звездой нужно все решить»
2017.08.17 17:09
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