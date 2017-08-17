Перейра: «Уже в первом матче с «Црвеной Звездой нужно все решить»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра выразил мнение, что команде требуется уже в первом матче квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой» делать общий победный задел. При этом футболист ожидает жесткой игры со стороны сербов.

«Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля. Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», – заявил Перейра.

Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.