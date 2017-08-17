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    Перейра: «Уже в первом матче с «Црвеной Звездой нужно все решить»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра выразил мнение, что команде требуется уже в первом матче квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой» делать общий победный задел. При этом футболист ожидает жесткой игры со стороны сербов.

    «Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля. Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», – заявил Перейра.

    Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    17.08.2017 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 19:46

      Уж постарайтесь Перейра, ждем только победы!

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