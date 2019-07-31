Экс-игрок «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»

Так то его клуб уговаривал остаться на хороших условиях, но он по семейным обстоятельствам отклонил предложение. И кстати не помню, чтобы он капитанскую повязку носил, только на прощальном матче.
Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в «Орландо Сити».
Контракт заключен на один сезон.
Клубу МЛС не пришлось платить за трансфер, так как по окончанию прошлого сезона уругваец не смог договориться с руководством «быков» о продлении контракта и покинул российский клуб в статусе свободного агента.
«Мы всегда работаем над усилением нашего состава, и Маурисио соответствует нашим критериям, который мы ищем в качестве кандидатов», – заявил вице-президент «Орландо» Луис Муцци.
- Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 года.
- Хавбек провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.
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— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 30, 2019