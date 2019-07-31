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    Экс-игрок «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»

    Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в «Орландо Сити».

    Контракт заключен на один сезон.

    Клубу МЛС не пришлось платить за трансфер, так как по окончанию прошлого сезона уругваец не смог договориться с руководством «быков» о продлении контракта и покинул российский клуб в статусе свободного агента.

    «Мы всегда работаем над усилением нашего состава, и Маурисио соответствует нашим критериям, который мы ищем в качестве кандидатов», – заявил вице-президент «Орландо» Луис Муцци.

    • Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 года.
    • Хавбек провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.

    Источник: Официальный сайт «Орландо Сити»

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    31.07.2019 09:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +288

      NotFound 31 июля 2019, 13:48

      Так то его клуб уговаривал остаться на хороших условиях, но он по семейным обстоятельствам отклонил предложение. И кстати не помню, чтобы он капитанскую повязку носил, только на прощальном матче.

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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 31 июля 2019, 12:19

      С Мясом видимо не договорился, хотя правильно, там тренер физрук, который элементарно даже игру поставить не может

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Avenger_93 31 июля 2019, 12:55

      он бы не пошел в мясо он уважает клуб

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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 31 июля 2019, 10:16

      Жаль что не остался в Краснодаре. ЛЧ маячит впереди.

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Cubinec1989 31 июля 2019, 12:55

      игрок средний, и так 30 лямов вбухали на трансферы, должно хватить

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