Экс-игрок «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»

Бывший полузащитник и капитан «Краснодара» Маурисио Перейра перешел в «Орландо Сити».

Контракт заключен на один сезон.

Клубу МЛС не пришлось платить за трансфер, так как по окончанию прошлого сезона уругваец не смог договориться с руководством «быков» о продлении контракта и покинул российский клуб в статусе свободного агента.

«Мы всегда работаем над усилением нашего состава, и Маурисио соответствует нашим критериям, который мы ищем в качестве кандидатов», – заявил вице-президент «Орландо» Луис Муцци.

Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 года.

Хавбек провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.