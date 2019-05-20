Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона

    «Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб после окончания сезона. У обоих футболистов истекут контракты.

    В среду, 22 мая, пройдет открытая тренировка команды. Краснодарцы пригласили на нее болельщиков и СМИ, чтобы они смогли пообщаться с уходящими уругвайцем и буркинийцем.

    • Каборе выступает за «Краснодар» с 2015 года. В его активе 123 матча за клуб, два гола и пять результативных передач.
    • Перейра защищает цвета черно-зеленых с 2013 года. Хавбек провел за краснодарцев 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевых паса.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2019 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 мая 2019, 12:26

      Все будет зависеть от того ,найдет ли Краснодар им достойную замену.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 мая 2019, 02:28

      Надо чистить клуб от чурок. Зенит никогда их не брал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > prezent2017 21 мая 2019, 08:12

      молодой человек у вас с головой все в порядке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 мая 2019, 20:32

      траура нет никакого, клуб в лч вышел, есть деньги, че еще надо, игроки только так захотят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 20 мая 2019, 19:08

      На год могли и отложить. В ЛЧ могли себя показать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 20 мая 2019, 19:01

      Я думаю без клуба не останутся оба футболисты высокого класса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 20 мая 2019, 18:57

      Зря так поступил Галицкий(если это не их инициатива),как раз для первого выступления в ЛЧ они бы сгодились более чем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 20 мая 2019, 18:20

      Жаль конечно расстоваться, но своим игрокам тоже нужен опыт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Cubinec1989 20 мая 2019, 18:57

      Кайо уже свой???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 мая 2019, 17:32

      вроде классные игроки... пустые номера не отбывали...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 мая 2019, 16:59

      Не сильно удивлюсь, если их увижу в Спартаке, по африканцу слишком высокий % среди СМИ, что тут точно будет играть за КБ, да и Фернандо якобы уходит и как они собираются играть в ЛЧ, если лидеры уходят и давайте еще шведа продайте и будет вам счастье

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Skull_Boy 20 мая 2019, 20:33

      да все игроки мечтают лч променять на спартак

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11