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    Гол Сулейманова «Валенсии» – лучший мяч «Краснодара» в прошлом сезоне по мнению болельщиков

    «Краснодар» провел голосование среди болельщиков на лучший гол прошедшего сезона.

    Победителем стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, поразивший ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. За него проголосовало 48,3% опрошенных.

    Второе место занял полузащитник Торнике Окриашвили – 18,1% (гол «Севилье» в групповом раунде ЛЕ), третье – хавбек Маурисио Перейра – 9,8% (мяч «Зениту» в РПЛ).

    В сезоне-2018/19 Сулейманов провел за «Краснодар» 31 игру во всех турнирах и забил 11 голов.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29905

      portero 36 минут назад

      обидно что тогда не удержали ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      Леха из Твери 2 часа назад

      Наверное, это самый эмоциональный момент в сезоне у всех наших клубов вместе взятых.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      Стаz > Леха из Твери 1 час назад

      Жаль только Валенсия сразу сравняла и выбила Краснодар,а гол крутяк в стиле Месси

      1
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