Гол Сулейманова «Валенсии» – лучший мяч «Краснодара» в прошлом сезоне по мнению болельщиков

«Краснодар» провел голосование среди болельщиков на лучший гол прошедшего сезона.

Победителем стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, поразивший ворота «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. За него проголосовало 48,3% опрошенных.

Второе место занял полузащитник Торнике Окриашвили – 18,1% (гол «Севилье» в групповом раунде ЛЕ), третье – хавбек Маурисио Перейра – 9,8% (мяч «Зениту» в РПЛ).

В сезоне-2018/19 Сулейманов провел за «Краснодар» 31 игру во всех турнирах и забил 11 голов.