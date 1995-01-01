Три клуба Примеры интересуются Перейрой. Летом уругваец покинет «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может продолжить карьеру в Испании. По информации ElDesmarque, 28-летним уругвайцем интересуются «Сельта», «Валенсия» и «Эспаньол».

Ранее сообщалось, что футболист покинет российскую команду в конце сезона. Клуб не будет продлевать контракт с игроком.