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    Три клуба Примеры интересуются Перейрой. Летом уругваец покинет «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может продолжить карьеру в Испании. По информации ElDesmarque, 28-летним уругвайцем интересуются «Сельта», «Валенсия» и «Эспаньол».

    Ранее сообщалось, что футболист покинет российскую команду в конце сезона. Клуб не будет продлевать контракт с игроком.

    • Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ElDesmarque

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +138

      DS7 13 минут назад

      «По семейной причинам принял решение не продлевать контракт с «Краснодаром», новые условия которого мы хотели обсудить уже в феврале. Полгода я ещё буду в России. У меня есть сын, который должен пойти в школу, и ему непросто говорить по-русски. Хотел бы сменить место проживания на страну, где говорят на испанском языке»,

      — Маурисио Перейра.

      (Если конечно это не вброс)

      0
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      Рейтинг: +11088

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      И как же Галицкий будет расставаться со своим любимцем?...

      0
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      Рейтинг: +43442

      Рубик Докоян 1 час назад

      Если клуб заинтересован в игроке, он делает предложение по продлению контракта за 1-1,5 года до его окончания. А тут осталось полгода, оба игрока Перейра и Каборе уже могут вести переговоры с другими клубами и заключать предварительный контракт с ними. Так в своё время в "Динамо" ушли Вандерсон и Жоазиньо свободным агентами.

      2
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      Рейтинг: -80

      Shotlandets86 > Рубик Докоян 1 час назад

      Предварительного контракта с Динамо, что у одного, что у второго, не было с Динамо. Не надо придумывать.

      1
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      Рейтинг: +43442

      Рубик Докоян > Shotlandets86 56 минут назад

      Ясно же русским языком написано, что Вандерсон и Жоазиньо ушли в "Динамо свободными агентами. А по регламенту любой игрок, когда остаётся до истечения контракта 6 месяцев может вести переговоры с заключать предварительный контракт с другим клубом.

      2
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      Рейтинг: +48

      Slemanort 1 час назад

      Только вчера читал интервью Мусаева, он сказал что Перейру хотят продлить.

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      Рейтинг: +5416

      Вомбат > Slemanort 1 час назад

      Так и делаются новости в межсезонье. Сначала о том, что хотят продать, потом опровержение, потом опять хотят продать и указывают куда, потом опять опровержение. Писать-то не о чем. Ки М надоели, на Г у людей вообще отрыжка.

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