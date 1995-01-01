Три клуба Примеры интересуются Перейрой. Летом уругваец покинет «Краснодар»

«По семейной причинам принял решение не продлевать контракт с «Краснодаром», новые условия которого мы хотели обсудить уже в феврале. Полгода я ещё буду в России. У меня есть сын, который должен пойти в школу, и ему непросто говорить по-русски. Хотел бы сменить место проживания на страну, где говорят на испанском языке»,
— Маурисио Перейра.
(Если конечно это не вброс)
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может продолжить карьеру в Испании. По информации ElDesmarque, 28-летним уругвайцем интересуются «Сельта», «Валенсия» и «Эспаньол».
Ранее сообщалось, что футболист покинет российскую команду в конце сезона. Клуб не будет продлевать контракт с игроком.
- Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ 14 матчей и отдал одну результативную передачу.