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    • Sport24: Перейра покинет «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт с игроком

    Sport24: Перейра покинет «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт с игроком

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может покинуть команду. По информации Sport24, клуб не будет продлевать контракт с футболистом.

    Текущее соглашение Перейры с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. Сообщается, что игрок планирует покинуть Россию по семейным обстоятельствам. В зимнее трансферное окно «Краснодар» собирается найти замену футболисту.

    В текущем сезоне РПЛ Перерйра сыграл в 14 матчах и отдал одну голевую передачу. В Лиге Европы хавбек сыграл в шести играх и забил один гол.

    Источник: Sport24

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    15.12.2018 20:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 16 декабря 2018, 18:26

      Неплохой игрок, нужно будет искать достойную замену. и желательно с Российским паспортом!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 декабря 2018, 12:50

      Свои вылупились, не хуже его.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 16 декабря 2018, 11:17

      УДАЧИ ЕМУ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 16 декабря 2018, 06:49

      Думаю игра на ,,скамейке,, повлияла на уход Перейры!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 16 декабря 2018, 00:34

      Такой игрок не пропадёт.

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 15 декабря 2018, 22:33

      Классный игрок, очень странно

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 22:19

      Уход Перерйры, а ещё поговаривают и про Каборе, то это безусловно большая потеря для команды " Краснодар". В опорную зону надо будет покупать качественных игроков, чтобы успешно бороться за попадание в ЛЧ и по весне достойно выступить в ЛЕ.

      8
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 23:57

      Перерйры)))))))) bombardir жжёт)))

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 декабря 2018, 22:17

      Вольному -- воля !

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 22:09

      Зря.

      0
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 15 декабря 2018, 21:39

      Жаль, когда такие хорошие игроки покидают наш Чемпионат. Удачи Маурисио в дальнейшем!

      6
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