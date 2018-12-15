Sport24: Перейра покинет «Краснодар». Клуб не будет продлевать контракт с игроком

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра может покинуть команду. По информации Sport24, клуб не будет продлевать контракт с футболистом.

Текущее соглашение Перейры с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. Сообщается, что игрок планирует покинуть Россию по семейным обстоятельствам. В зимнее трансферное окно «Краснодар» собирается найти замену футболисту.

В текущем сезоне РПЛ Перерйра сыграл в 14 матчах и отдал одну голевую передачу. В Лиге Европы хавбек сыграл в шести играх и забил один гол.