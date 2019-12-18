Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

«Краснодар» озвучил список кандидатов на звание лучшего игрока в истории клуба.
Среди претендентов – хавбек Маурисио Перейра, защитник Андреас Гранквист, форвард Федор Смолов, полузащитник Жоаозиньо, нападающий Юра Мовсисян, защитник Виталий Калешин, опорник Одил Ахмедов, хавбек Шарль Каборе и нападающий Вандерсон.
Голосование на сайте «Краснодара» будет закрыто 24 декабря.
- Рекордсменом по количеству проведенных игр за «Краснодар» является хавбек Юрий Газинский – 222 матча.
- Лучший бомбардир в истории клуба – Федор Смолов (64 гола).
Источник: Официальный сайт «Краснодара»