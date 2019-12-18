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  • Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

18 декабря 2019, 16:53
5

«Краснодар» озвучил список кандидатов на звание лучшего игрока в истории клуба.

Среди претендентов – хавбек Маурисио Перейра, защитник Андреас Гранквист, форвард Федор Смолов, полузащитник Жоаозиньо, нападающий Юра Мовсисян, защитник Виталий Калешин, опорник Одил Ахмедов, хавбек Шарль Каборе и нападающий Вандерсон.

Голосование на сайте «Краснодара» будет закрыто 24 декабря.

  • Рекордсменом по количеству проведенных игр за «Краснодар» является хавбек Юрий Газинский – 222 матча.
  • Лучший бомбардир в истории клуба – Федор Смолов (64 гола).

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Каборе Шарль Мовсисян Юра Перейра Маурисио
Комментарии (5)
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ГераХэвиЛОКО
1576678223
Гранквист либо... Да, гранквист
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Ковастер
1576683476
Гранквист или Перейра
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portero
1576699154
за Гранквиста!
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Кузьмич на трибуне
1576742636
Ничего не имею против Гранквиста. Но потеря М.Перейры более болезненно сказалась на игре "Краснодара". Возможно виной тому травма Кабелья, Газинского и Классона, но быки перестали быть той командой , которую многие уважали и любили
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Бугимен
1576756685
Защитник Андреас Гранквист!!!!!!!!!
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