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    Перейра, Каборе и Мовсисян – претенденты на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

    «Краснодар» озвучил список кандидатов на звание лучшего игрока в истории клуба.

    Среди претендентов – хавбек Маурисио Перейра, защитник Андреас Гранквист, форвард Федор Смолов, полузащитник Жоаозиньо, нападающий Юра Мовсисян, защитник Виталий Калешин, опорник Одил Ахмедов, хавбек Шарль Каборе и нападающий Вандерсон.

    Голосование на сайте «Краснодара» будет закрыто 24 декабря.

    • Рекордсменом по количеству проведенных игр за «Краснодар» является хавбек Юрий Газинский – 222 матча.
    • Лучший бомбардир в истории клуба – Федор Смолов (64 гола).

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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