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    Перейра: «Не буду продлевать контракт с «Краснодаром». Хочу доказать, что могу играть в Испании»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о возможном уходе из российского клуба.

    «Мой агент был в Испании две недели назад и контактировал с несколькими клубами. У меня заканчивается контракт с «Краснодаром», по семейным обстоятельствам я не буду его продлевать.

    Жизнь в России осложняется из-за языкового барьера. Мы с семьей приняли решение сменить обстановку, к тому же мне всегда нравился чемпионат Испании.

    «Бетис» и «Сельта» (проявляют интерес к игроку – прим. «Бомбардира») – хорошие команды, в которых бы я хотел показать себя. Хочу доказать, что способен играть чемпионате Испании», – сказал 29-летний уругваец.

    • Перейра перешел из аргентинского «Лануса» в феврале 2013 года за 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 36 играх всех турниров.
    • Контракт истекает 1 июля.

    Источник: Mundo Deportivo

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