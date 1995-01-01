Перейра: «Не буду продлевать контракт с «Краснодаром». Хочу доказать, что могу играть в Испании»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о возможном уходе из российского клуба.

«Мой агент был в Испании две недели назад и контактировал с несколькими клубами. У меня заканчивается контракт с «Краснодаром», по семейным обстоятельствам я не буду его продлевать.

Жизнь в России осложняется из-за языкового барьера. Мы с семьей приняли решение сменить обстановку, к тому же мне всегда нравился чемпионат Испании.

«Бетис» и «Сельта» (проявляют интерес к игроку – прим. «Бомбардира») – хорошие команды, в которых бы я хотел показать себя. Хочу доказать, что способен играть чемпионате Испании», – сказал 29-летний уругваец.