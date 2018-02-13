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    Краневиттер: «Лучший российский полузащитник? Газинский из «Краснодара»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удивлен после переезда в Россию не только сильными морозами, но и высокой конкуренцией среди ведущих команд чемпионата. Он также назвал лучших игроков российской Премьер-лиги.

    – Чем вас больше всего удивил чемпионат России?

    – Высокой конкуренцией среди главных команд страны. Есть множество сильных клубов, которые украшают российскую лигу, – те же ЦСКА и «Спартак», которые выступали в Лиге чемпионов, а теперь ведут борьбу в Лиге Европы. Мы немного отстали от лидера, «Локомотива», но впереди 10 матчей, и мы отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат на первом месте.

    – У какого игрока было сложнее всего отобрать мяч?

    – Меня впечатлил уругваец Перейра из «Краснодара». Я знал о нем, но давно не видел в деле, а ведь это потрясающий футболист. Его очень сложно накрывать и вести с ним борьбу.

    – Тройка лучших российских полузащитников?

    – Не помню его фамилию, но я был удивлен качеством игры парня из «Краснодара» с восьмым номером на спине, блондина (Юрий Газинский. – Прим. ред.), это классный игрок. Кто же еще...Больше не назову. А вообще лучшая линия полузащиты в «Зените» – Паредес, Краневиттер, вот эти все (смеется)!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 10:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 13 февраля 2018, 19:33

      Игорь Денисов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 февраля 2018, 17:04

      То есть, то что тебя в Москве полузащита Спартака уничтожила, аж на 35 минуте поменяли, тебя не впечатлило ???

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 февраля 2018, 15:03

      ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ, КАК ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ КРАСНОДАРА....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 13 февраля 2018, 13:12

      Зобнин не катируется, да?))) Конечно же... Спартак )))

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 13 февраля 2018, 12:07

      А как же Денисов, Кузяев, Дзагоев, братья Миранчуки...

      -1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > baden69 13 февраля 2018, 12:19

      Просто тех, что он назвал его удивили. А тех, кого не назвал держат марку постоянно....

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