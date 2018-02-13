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  • Краневиттер: «Лучший российский полузащитник? Газинский из «Краснодара»

Краневиттер: «Лучший российский полузащитник? Газинский из «Краснодара»

13 февраля 2018, 10:51
6

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удивлен после переезда в Россию не только сильными морозами, но и высокой конкуренцией среди ведущих команд чемпионата. Он также назвал лучших игроков российской Премьер-лиги.

– Чем вас больше всего удивил чемпионат России?

– Высокой конкуренцией среди главных команд страны. Есть множество сильных клубов, которые украшают российскую лигу, – те же ЦСКА и «Спартак», которые выступали в Лиге чемпионов, а теперь ведут борьбу в Лиге Европы. Мы немного отстали от лидера, «Локомотива», но впереди 10 матчей, и мы отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат на первом месте.

– У какого игрока было сложнее всего отобрать мяч?

– Меня впечатлил уругваец Перейра из «Краснодара». Я знал о нем, но давно не видел в деле, а ведь это потрясающий футболист. Его очень сложно накрывать и вести с ним борьбу.

– Тройка лучших российских полузащитников?

– Не помню его фамилию, но я был удивлен качеством игры парня из «Краснодара» с восьмым номером на спине, блондина (Юрий Газинский. – Прим. ред.), это классный игрок. Кто же еще...Больше не назову. А вообще лучшая линия полузащиты в «Зените» – Паредес, Краневиттер, вот эти все (смеется)!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Газинский Юрий Перейра Маурисио Краневиттер Матиас
Комментарии (6)
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baden69
1518512844
А как же Денисов, Кузяев, Дзагоев, братья Миранчуки...
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Houston
1518516745
Зобнин не катируется, да?))) Конечно же... Спартак )))
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Бугимен
1518523429
ТЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ, КАК ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ КРАСНОДАРА....
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кузнецов артем
1518530696
То есть, то что тебя в Москве полузащита Спартака уничтожила, аж на 35 минуте поменяли, тебя не впечатлило ???
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Rockstody
1518539617
Игорь Денисов.
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