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    Айртон, Дивеев, Жемалетдинов – в сборной 29-го тура РПЛ по версии InStat

    Телеканал «Матч Премьер» в своем твиттере опубликовал команду недели РПЛ по версии InStat.

    В сборную 29-го тура чемпионата России вошли четыре игрока «Краснодара», по два футболиста из «Спартака» и ЦСКА и по одному представителю «Зенита», «Динамо» и «Локомотива».

    Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

    Защитники: Айртон («Спартак»), Игорь Дивеев, Родриго Бекао (оба – ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»).

    Полузащитники: Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Юрий Газинский, Маурисио Перейра (оба – «Краснодар»), Артур Юсупов («Динамо»), Лоренцо Мельгарехо («Спартак»).

    Нападающий: Ари («Краснодар»).

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

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