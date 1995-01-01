Айртон, Дивеев, Жемалетдинов – в сборной 29-го тура РПЛ по версии InStat

Телеканал «Матч Премьер» в своем твиттере опубликовал команду недели РПЛ по версии InStat.

В сборную 29-го тура чемпионата России вошли четыре игрока «Краснодара», по два футболиста из «Спартака» и ЦСКА и по одному представителю «Зенита», «Динамо» и «Локомотива».

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

Защитники: Айртон («Спартак»), Игорь Дивеев, Родриго Бекао (оба – ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Юрий Газинский, Маурисио Перейра (оба – «Краснодар»), Артур Юсупов («Динамо»), Лоренцо Мельгарехо («Спартак»).

Нападающий: Ари («Краснодар»).