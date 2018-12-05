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    Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона-2018/19 по опросу футболистов клубов РПЛ.

    43 игрока поставили 30-летнего россиянина на первое место, 21 – на второе и 11 – на третье. В итоге форвард петербуржцев набрал 182 балла и стал победителем голосования.

    На втором месте расположился партнер Дзюбы по «Зениту» Сердар Азмун (124 балла), третьим стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (58).

    Дзюба впервые стал лучшим игроком сезона по версии футболистов. Это пятая победа в опросе для игроков «Зенита».

    Ранее трижды подряд в голосовании среди своих коллег побеждал нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который в этот раз не попал в десятку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 15:59
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2414

      Бугимен 17 часов назад

      А КТО ЭТО ТАКОЙ ДЗЮБА?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1334

      каа 17 часов назад

      Дзюба точно не лучший... после ЧМ толком и не показал ничего... Азмун сильно провел только начало второй части...до и потом был спад .. Чалов скорее открытие сезона ...- лучший бомбардир и только.....
      лучший игрок - на мой взгляд - Марио Фернандес...Все матчи на высоком уровне

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Болельщик-2018 18 часов назад

      Какой чемпионат, такой и лучший игрок....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9660

      sssrspartak > Болельщик-2018 17 часов назад

      точно!для меня лучшего игрока нет!дзюба азмунвроде,что то и показали,а так зенит выиграл не за счет класса,а за счет слабости других команд!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      XaXatyn 21 час назад

      За какие заслуги ? Он разве что то показал в этом сезоне ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      olmok 21 час назад

      лучший по версии каких футболистов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +308

      R015RK > olmok 17 часов назад

      По версии футболистов Зенита, просто игроки других клубов не голосовали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1178

      Валерий1965 21 час назад

      И Чалова спрашивали?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4359

      BRO_football 22 часа назад

      Нажав на источник можно посмотреть за кого голосовали 11 футболистов из каждой команды РПЛ. В этом плане меня позабавил результат голосования защитника тульского Арсенала Гиа Григалавы: 1 место - Кокорин, 2 место - Гулиев, 3 место - Мамаев.
      В основном все голосовали за своих. Однако есть некоторые команды, где как под копирку 1 или 2 место отданы Дзюбе или Азмуну.
      Я не удивлён. Это же Россия, и вы знаете как в ней проходят выборы (постоянно побеждает кандидат от Санкт-Петербурга).

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -391

      SuperPAV9 22 часа назад

      Чалов объяктивно лучше

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9660

      sssrspartak > SuperPAV9 17 часов назад

      чем?в сборной он ничего не показал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 22 часа назад

      Интересна реакция самого Дзюбы--ему не смешно или у него полное отсутствие юмора.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      по самоотдаче он один из лучших, но ведь с трудом верится что он сможет поиграть еще годик на максимуме , а техники нет , на мастерстве никак не сыграть.

      2
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