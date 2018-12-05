Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона-2018/19 по опросу футболистов клубов РПЛ.

43 игрока поставили 30-летнего россиянина на первое место, 21 – на второе и 11 – на третье. В итоге форвард петербуржцев набрал 182 балла и стал победителем голосования.

На втором месте расположился партнер Дзюбы по «Зениту» Сердар Азмун (124 балла), третьим стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (58).

Дзюба впервые стал лучшим игроком сезона по версии футболистов. Это пятая победа в опросе для игроков «Зенита».

Ранее трижды подряд в голосовании среди своих коллег побеждал нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который в этот раз не попал в десятку.