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    Перейра: «Готова ли Россия к ЧМ? Россиянам нужно немного подучить английский»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о готовности России к чемпионату мира.

    «Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов. Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира», – сказал Перейра.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Газета.ру

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    11.03.2018 00:21
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 10:40

      Не мешало бы и иностранцам выучить несколько русских слов(только не матерных).

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 марта 2018, 10:12

      ...Перейра возомнил из себя "звезду"? А не научится ли тебе говорить по русски?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 марта 2018, 00:41

      Тут пишут ,что пусть учат русский.
      Это хорошо.Знать языки.Только вот,чтобы выучить русский ,нужны годы.
      В России многие сами то не в совершенстве им владеют,вот матерный русский - это наше все! .....не хотелось бы распространяться ,но мог бы привести массу примеров ,где слово ,,х..,, - заменяет массу слов : плохой,ерунда,штуковина и тд...))))

      0
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 11 марта 2018, 13:23

      После бутылки водки,в одном из пив-баров,они сами заговорят! Ну материться по нашему,они точно научаться!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 12:07

      а он в курсе зачем у нас волонтёров готовят это во первых а во вторых вам надо учить русский раз к нам едете в гости да и у нас с английским не плохо народ владеет

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:26

      вот бы вы иностранцы к себе такие требования предъявляли и старались русский выучить раз к нам играть приехали, а наши будут учить когда поедут играть в чужой чемп.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2018, 11:17

      Заставить или упросить 90% русских что-либо выучить - это невыполнимая задача. "Лень, алкоголь и телевизор" вот что нужно на гербе написать.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2018, 10:48

      А может вам надо подучить русский ведь это вы к нам едете -а не мы к вам.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 марта 2018, 09:56

      То есть наша страна организует, деньги вкладывает, а мы ещё и язык учить должны? Может им ещё сплясать в аэропорту? Если им надо, пусть русский учат. А не хотят, могут не приезжать. Такое ощущение, что они нам одолжение делают.

      4
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      Рейтинг: +1969

      Niko 11 марта 2018, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Комменты страшно читать.... они к нам, мы к ним. Проснитесь человек сделал верное замечание, только наша великая страна настолько не образована, что не знает общепринятого мирового языка((( в любую даже самую отсталую азиатскую или африканскую страну приезжаю и даже самые чумазые аборигены могут в двух словах изъясниться на английском, а наши умники считают что кто-то должен учить наш язык, с какого хрена? Я уже не говорю что он сложнее практически любого другого, но где на нем разговаривать? С максимум с 200 миллионами населения не мира? И то с тебя будут ржать, как вы с гастарбайтеров, из за того что слова коверкают... хотя сами вообще на других языках не говорим. Стыдно...

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