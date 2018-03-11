Перейра: «Готова ли Россия к ЧМ? Россиянам нужно немного подучить английский»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о готовности России к чемпионату мира.

«Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов. Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира», – сказал Перейра.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.