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Перейру признали лучшим игроком в истории «Краснодара»

24 декабря 2019, 19:49
6

Болельщики «Краснодара» посредством голосования выбрали лучшего футболиста в истории клуба. Им стал полузащитник Маурисио Перейра.

«В опросе приняло участие 7400 человек. В тройку лучших, помимо победителя, попали также армянский нападающий Юра Мовсисян (стал третьим) и шведский защитник Андреас Гранквист (финишировал вторым) – им отдали предпочтение 20,77% и 25,41% респондентов соответственно», – пишет пресс-служба южан.

  • Уругваец играл в России с 2013 по 2019 год.
  • Футболист провел в РПЛ 154 матча, забил 23 гола.
  • Сейчас Перейра выступает за американский «Орландо Сити» (МЛС).

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Перейра Маурисио
Комментарии (6)
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paracetamol
1577206780
Согласен. А зачем продали?
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Кузьмич на трибуне
1577206801
Вполне заслуженно.
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Mazai-NN
1577213020
Ну почти согласен за исключением Мовсисяна. Мартын сделал куда больше для клуба. Это моё мнение. А за Юрку похоже армянская диаспора мазу тянет.))
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Ковастер
1577261768
В последние пол года сложилось впечатлёние , что у Перейры с Мусаевым пошёл разлад. То Маур на банке и не в старте , то на последних минутах его меняют и команда проигрывает( матч с Валенсией). И таких случаев было много. Видимо у Перейры и Мусаева были разные взгляды на игру ,а Мусаеву это не нравилось. Решил через колено сломать, а тут конец контракта. Я считаю что Мусаев виноват. А причину придумать можно любую , что бы не выносить скандал за пределы клуба.
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Ковастер
1577262030
Первые два Перейра и Гранквист- вполне заслуженно, а третьих можно насобирать с десяток. Это Мартынович, и Жоазиньо , и Вандрсон(старший) и Классон , и Калешин, и Петров, и Смолова, и Газинский
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