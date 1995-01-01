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    Перейру признали лучшим игроком в истории «Краснодара»

    Болельщики «Краснодара» посредством голосовании выбрали лучшего футболиста в истории клуба. Им стал полузащитник Маурисио Перейра.

    «В опросе приняло участие 7400 человек. В тройку лучших, помимо победителя, попали также армянский нападающий Юра Мовсисян (стал третьим) и шведский защитник Андреас Гранквист (финишировал вторым) – им отдали предпочтение 20,77% и 25,41% респондентов соответственно», – пишет пресс-служба южан.

    • Уругваец играл в России с 2013 по 2019 год.
    • Футболист провел в РПЛ 154 матча, забил 23 гола.
    • Сейчас Перейра выступает за американский «Орландо Сити» (МЛС).

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1062

      Кузьмич на трибуне 37 минут назад

      Вполне заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +4641

      paracetamol 38 минут назад

      Согласен. А зачем продали?

      0
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      Рейтинг: +8958

      KLIM777 > paracetamol 37 минут назад

      не продали, а ушел сам по истечению контракта. Надоело.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1062

      Кузьмич на трибуне > paracetamol 36 минут назад

      Да не продали. Ему предлагали массу вариантов , с повышением в зарплате, но он хотел что бы дети учились в испаноязычной школе.

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