Перейру признали лучшим игроком в истории «Краснодара»

Болельщики «Краснодара» посредством голосования выбрали лучшего футболиста в истории клуба. Им стал полузащитник Маурисио Перейра.

«В опросе приняло участие 7400 человек. В тройку лучших, помимо победителя, попали также армянский нападающий Юра Мовсисян (стал третьим) и шведский защитник Андреас Гранквист (финишировал вторым) – им отдали предпочтение 20,77% и 25,41% респондентов соответственно», – пишет пресс-служба южан.