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    Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру. Но в целом он провел хороший матч»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Карасева на матче 24-го тура РПЛ «Краснодар»«Зенит» (3:2).

    По словам главы ДСИ, арбитр из Москвы провел хорошую игру, несмотря на то, что не удалил полузащитника краснодарцев Маурисио Перейру.

    На 77-й минуте уругваец, уже имевший к тому моменту предупреждение, шипами въехал в голеностоп хавбеку петербуржцев Магомеду Оздоеву, но Карасев не наказал Перейру второй желтой карточкой.

    «В матче «Краснодар» – «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую желтую карточку Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он – арбитр элитной категории ФИФА, и удивления это вызывать не должно.

    Бывает, что эмоции ребят захлестнули – он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен», – сказал Егоров.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19052

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      А в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо.

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      Рейтинг: +1077

      ухоженный крокодил 23 минуты назад

      Пусть послематчевую дисквалификацию влупят.
      Минус игрок у Краснодара. Разгрузим чемпионат.
      Зенит чемпион!

      0
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      Рейтинг: +545

      Фанат Рубина 33 минуты назад

      надо снимать это зубастое животное от него только зениту хорошо...
      и назначать на эту должность нормального в прошлом иностранного арбитра... каким был уже розети..

      0
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      Рейтинг: +3008

      порт 49 минут назад

      А вот Ари поступил как истинный крысёнышь.

      1
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      Рейтинг: +231

      sерж 49 минут назад

      если бы удалил его то патасовки бы не было,матч бы закончился скучней со счетом 2-1

      0
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      Рейтинг: +35

      Давид59 1 час назад

      Эта ошибка Карасёва могла стоить Зениту очков. Перейра же на 90-й минуте счёт сравнял. И тогда, я думаю, реакция департамента судейства должна была быть жёстче

      2
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      Рейтинг: +126

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну да, глупо было надеяться, что он устроит публичную порку. Хотя судил лысый безобразно и в одну сторону. Я бы сказал, что его фигура - единственное, что испортило этот фантастический матч. Не удаление, по сути спровоцировало около футбольный вакуум с 75 по 80 минуту. Может, хоть в кулуарах накажет

      0
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      Рейтинг: +221

      Борат 1 час назад

      У ЕГОРОВА ВСЁ ХОРОШО, НЕНАЗНАЧЕННЫЙ ПЕНАЛЬТИ - ЕРУНДА, НЕ ПОКАЗАЛИ КРАСНУЮ - ТОЖЕ ЕРУНДА ! ВСЁ ХОРОШО !

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