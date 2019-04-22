Егоров: «Карасев должен был удалять Перейру. Но в целом он провел хороший матч»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу Сергея Карасева на матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (3:2).

По словам главы ДСИ, арбитр из Москвы провел хорошую игру, несмотря на то, что не удалил полузащитника краснодарцев Маурисио Перейру.

На 77-й минуте уругваец, уже имевший к тому моменту предупреждение, шипами въехал в голеностоп хавбеку петербуржцев Магомеду Оздоеву, но Карасев не наказал Перейру второй желтой карточкой.

«В матче «Краснодар» – «Зенит» арбитру Карасеву, конечно, нужно было показать вторую желтую карточку Маурисио и удалить того с поля. В целом же отмечу, что Карасев провел хороший матч. Он – арбитр элитной категории ФИФА, и удивления это вызывать не должно.

Бывает, что эмоции ребят захлестнули – он все погасил. Только Ари, который там все и зажег, остался без наказания, потому что убежал в подтрибунное помещение. В целом работой Карасева доволен», – сказал Егоров.