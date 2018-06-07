Перейра: «Многие в России зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но разница в классе просто космическая»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о разнице между российскими игроками и южноамериканцами.

«Русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Здесь все игроки крепкие физически, некоторые почти как роботы. На тренировках меня сначала заставляли делать некоторые вещи, которые для меня были трудными. Меня пригласили в основном для того, чтобы добавить в игру креатив. Если бы я был более склонным к физике, то стал бы просто одним из многих.

В моей команде есть сильные игроки. Например, Смолов – форвард сборной России. С приходом в «Краснодар» он получил уверенность в своих силах, и сейчас он становится лучшим бомбардиром чемпионата. Он получил здесь свободу действий.

У русских есть преимущество на своем рынке. Из-за лимита на легионеров они высоко ценятся в местном чемпионате. Каждый клуб обязан выставлять в составе минимум по пять местных футболистов.

Они получают деньги, далекие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но при этом разница в классе просто космическая», – приводит слова Перейры Zona Mixta.