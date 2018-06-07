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    Перейра: «Многие в России зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но разница в классе просто космическая»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о разнице между российскими игроками и южноамериканцами.

    «Русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Здесь все игроки крепкие физически, некоторые почти как роботы. На тренировках меня сначала заставляли делать некоторые вещи, которые для меня были трудными. Меня пригласили в основном для того, чтобы добавить в игру креатив. Если бы я был более склонным к физике, то стал бы просто одним из многих.

    В моей команде есть сильные игроки. Например, Смолов – форвард сборной России. С приходом в «Краснодар» он получил уверенность в своих силах, и сейчас он становится лучшим бомбардиром чемпионата. Он получил здесь свободу действий.

    У русских есть преимущество на своем рынке. Из-за лимита на легионеров они высоко ценятся в местном чемпионате. Каждый клуб обязан выставлять в составе минимум по пять местных футболистов.

    Они получают деньги, далекие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но при этом разница в классе просто космическая», – приводит слова Перейры Zona Mixta.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 10:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:53

      Конечно зарплаты не соответствуют реальному уровню наших футболистов.

      1
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 15:38

      Начнём с того,что играть они не хотят и не могут,так наши парни в коробочке,между собой играют,то улица на улицу,то район на район,чисто товарищеские игры,после игры бухнут и договорятся о новой встрече!А теперь сравните где Салах,а где наши парни! Про сборную её разогнать после первой игры,они и саудам проиграют,а если будет чудо то как организаторы чемпионата могут с 3-го места их за уши притянуть,значит какая-то из команд,Египет или Сауды вылетят! Несправедливо!

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 7 июня 2018, 12:31

      вот именно.. откуда такое бабло вообще непонятно. нужно снять идиотский лимит, а доход футболиста поставить в зависимость от результата и с определенной минималкой, чтоб с голоду не подохли с непривычки вджобывать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 7 июня 2018, 12:22

      Все правильно, зарплаты не реальные

      0
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      Рейтинг: +548

      avera 7 июня 2018, 11:52

      Почему многие? Да почти все.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 июня 2018, 11:39

      Что есть, то есть.
      Но опять, читаем в заголовке: "Многие в России зарабатывают..." (ещё и в кавычки взяли, как прямую речь, либо, как точную цитату), а в приведённом тексте мы видим: "Возможно, есть русские игроки, которые..."
      Редакция, вы там действительно считаете, что такая, я б сказал, трансмутация выдержки из текста в заголовке привлекает больше читателей??? Меня лично такое уже бесит. Но вы же, надеюсь, не только для меня пишите, правда?)

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 11:05

      полностью согласен, поэтому сейчас и имеем то что имеем.

      9
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 июня 2018, 11:01

      лимит вводили для возможности роста профессионализма отечественных футболистов для выступления в сборной...получается - деньги на ветер?зачем нужен такой лимит,если сборная 10 лет ничего не показывает? стимула для развития у игроков нет ...

      8
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      Рейтинг: +128

      kamyartem > SPACE TRUCKIN 7 июня 2018, 12:46

      наивный, его под этим предлогом изначально и пропихивали ставленники агентов, большие зарплаты и контракты подопечных это их прямой доход, о сборной ни кто и не думал))). Какой может быть рост без конкуренции? Не можешь пройти в состав играй в клубах низшей лиги и получай соответственно и пусть при этом сборники будут не из самых сильных клубов чемпионата, зато с мотивацией и с опытом игры против более успешных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > kamyartem 7 июня 2018, 14:34

      прописные истины пишите....прикрывались интересами сборной-ясен пень,что сборная была только предлогом...

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 июня 2018, 10:58

      Рейтинг зарплат вывешивается ежегодно у наших самая большая Дзюба 3.3 Кокорин 3 Смолов 2.9. Салах зарабатывает 4.5 разница небольшая конечно но это не Чорлука который или Паредес с 4.5 и 5 соответственно. Нашим конечно доплачивают из за паспорта, ну так и легионерам тоже доплачивают потому что лимит и в обратную сторону работает, так как хороших Русских футболистов на все клубы не хватает.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 июня 2018, 10:40

      ...получают они, а не зарабатывают

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