Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Перейра: «Многие в России зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но разница в классе просто космическая»

Перейра: «Многие в России зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но разница в классе просто космическая»

7 июня 2018, 10:31
14

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о разнице между российскими игроками и южноамериканцами.

«Русские футболисты хорошо подготовлены физически, разница с Южной Америкой в основном заключается в технике. Здесь все игроки крепкие физически, некоторые почти как роботы. На тренировках меня сначала заставляли делать некоторые вещи, которые для меня были трудными. Меня пригласили в основном для того, чтобы добавить в игру креатив. Если бы я был более склонным к физике, то стал бы просто одним из многих.

В моей команде есть сильные игроки. Например, Смолов – форвард сборной России. С приходом в «Краснодар» он получил уверенность в своих силах, и сейчас он становится лучшим бомбардиром чемпионата. Он получил здесь свободу действий.

У русских есть преимущество на своем рынке. Из-за лимита на легионеров они высоко ценятся в местном чемпионате. Каждый клуб обязан выставлять в составе минимум по пять местных футболистов.

Они получают деньги, далекие от реальных. Возможно, есть русские игроки, которые зарабатывают как Салах в «Ливерпуле», но при этом разница в классе просто космическая», – приводит слова Перейры Zona Mixta.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Салах Мохамед Перейра Маурисио
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1528356992
и самое тут главное что это не "они" виноваты, что им столько платят, корень зла надо искать выше.
Ответить
Dominator777
1528357243
Сказал все по делу - ни добавить, ни убавить.
Ответить
Боцман59rus
1528357244
...получают они, а не зарабатывают
Ответить
кузнецов артем
1528358281
Рейтинг зарплат вывешивается ежегодно у наших самая большая Дзюба 3.3 Кокорин 3 Смолов 2.9. Салах зарабатывает 4.5 разница небольшая конечно но это не Чорлука который или Паредес с 4.5 и 5 соответственно. Нашим конечно доплачивают из за паспорта, ну так и легионерам тоже доплачивают потому что лимит и в обратную сторону работает, так как хороших Русских футболистов на все клубы не хватает.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1528358488
лимит вводили для возможности роста профессионализма отечественных футболистов для выступления в сборной...получается - деньги на ветер?зачем нужен такой лимит,если сборная 10 лет ничего не показывает? стимула для развития у игроков нет ...
Ответить
OfaZavr
1528358735
полностью согласен, поэтому сейчас и имеем то что имеем.
Ответить
Bivaliy67
1528360793
Что есть, то есть. Но опять, читаем в заголовке: "Многие в России зарабатывают..." (ещё и в кавычки взяли, как прямую речь, либо, как точную цитату), а в приведённом тексте мы видим: "Возможно, есть русские игроки, которые..." Редакция, вы там действительно считаете, что такая, я б сказал, трансмутация выдержки из текста в заголовке привлекает больше читателей??? Меня лично такое уже бесит. Но вы же, надеюсь, не только для меня пишите, правда?)
Ответить
avera
1528361550
Почему многие? Да почти все.
Ответить
alp
1528363860
вот именно.. откуда такое бабло вообще непонятно. нужно снять идиотский лимит, а доход футболиста поставить в зависимость от результата и с определенной минималкой, чтоб с голоду не подохли с непривычки вджобывать
Ответить
zigbert
1528448004
Конечно зарплаты не соответствуют реальному уровню наших футболистов.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+