Оздоев – о фоле Перейры: «Изначально думал, что нога сломалась на две части, но кость выдержала»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал грубую игру хавбека «Краснодара» Маурисио Перейры в очном матче 24-го тура чемпионата России.

Уругваец жестко сфолил против россиянина во втором тайме. Игрок питерской команды через некоторое время был вынужден обратиться за помощью медиков, а футболисты южан сочли это за затягивание времени, что привело к потасовке.

– Магомед, как ваше здоровье?

– Да, слава богу... Я считаю, все обошлось. Изначально думал, что нога прям сломалась на две части. Но кость выдержала.

– Вас валили несколько раз...

– Самый тяжелый был, когда Перейра пошел прямой ногой. Ну, самое главное, что выиграли.



– Перейру стоило удалять после этого подката?

– Я думаю, есть судейский комитет, который будет это смотреть. У меня никаких претензий к Карасеву нет.

– Из-за чего началась заварушка возле бровки, где вы находились в эпицентре событий?

– Я не мог сразу уйти с поля, потому что требовалось произвести некоторые замены правильно. Есть определенный лимит на легионеров, который надо учитывать. Сначала показали, что вместо меня выходит Нобоа, но начальник команды подсказал резервному арбитру, что так нельзя, и что вместо меня будет выходить другой игрок. Из-за этого затягивалось время, а раньше этого я не мог просто взять и уйти с поля. Я ждал замены. Вот и все.