Перейра: «Рад, что «Краснодар» вышел плей-офф, но недоволен результатом матча с «Севильей»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи». «Быки» уступили в этой встрече со счетом 0:3 и заняли второе место в своей группе.

«Рад, что вышли в плей-офф, но недоволен результатом и игрой команды, особенно во втором тайме.

При счете 0:3 мы не смогли создать ни одного голевого момента у ворот одной из лучших команд Европы и одного из фаворитов турнира», – сказал Перейра.