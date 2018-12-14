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    • Перейра: «Рад, что «Краснодар» вышел плей-офф, но недоволен результатом матча с «Севильей»

    Перейра: «Рад, что «Краснодар» вышел плей-офф, но недоволен результатом матча с «Севильей»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи». «Быки» уступили в этой встрече со счетом 0:3 и заняли второе место в своей группе.

    «Рад, что вышли в плей-офф, но недоволен результатом и игрой команды, особенно во втором тайме.

    При счете 0:3 мы не смогли создать ни одного голевого момента у ворот одной из лучших команд Европы и одного из фаворитов турнира», – сказал Перейра.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.12.2018 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 14 декабря 2018, 15:53

      И это почему же так? Пересрались? Когда же наконец будут играть хотя бы в Краснодаре, наши кубанские хлопчики?

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