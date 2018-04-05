Перейра: «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра заявил, что «быкам» придется отказаться от привычной манеры игры в матче 25 тура РФПЛ против «Зенита». При этом уругваец подчеркнул, что в любом случае команда будет стараться добиться победы в Санкт-Петербурге.

«Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах – подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение», – сказал Перейра.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.