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  • Перейра: «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер»

Перейра: «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер»

5 апреля 2018, 12:32
16

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра заявил, что «быкам» придется отказаться от привычной манеры игры в матче 25 тура РФПЛ против «Зенита». При этом уругваец подчеркнул, что в любом случае команда будет стараться добиться победы в Санкт-Петербурге.

«Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах – подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение», – сказал Перейра.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Перейра Маурисио
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Чикомас
1522921450
...а Муса? Муса что, не будет сверхмативирован ? Вот кто должен показать себя сегодня ! А Головина слишком распиарили и его будут держать очень плотно. Не думаю, что он чего то покажет...Надежда на всех. На сплоченность, на твердость, на бойцовские качества...Били мы уже этих англичан, в том числе и в .Англии били...Только бы не зажались..
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Полная Канистра
1522924471
мани не такой уж теперь и грозный и это уже всем известно
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Garrincha58
1522927815
смело можно ставить на ничью
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upiter622
1522928034
Думаю быки обосрутся,впрочем как и смолов со своим матом!
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smersh45
1522928744
желаю честной и красивой игры Пусть победит сильнейший
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sport1601
1522931331
Прогнозы футбольныx матчей -> bets-info.ru
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ОЛЕГ К.
1522931334
Каждый футболист Зенита большой мастер, но только индивидуально.И не нашёлся ещё пастух с кнутом,чтобы согнать в одно дружное стадо.
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Стаz
1522931663
А Вася сказал, что заболотный бревно, от которого мячи отскакивают
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zigbert
1522936482
Ну как говорится:"С новым тренером и с новыми идеями".
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OfaZavr
1522940140
должны неплохо сыграть, смена тренера частенько воодушевляет)
Ответить
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