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    Перейра: «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра заявил, что «быкам» придется отказаться от привычной манеры игры в матче 25 тура РФПЛ против «Зенита». При этом уругваец подчеркнул, что в любом случае команда будет стараться добиться победы в Санкт-Петербурге.

    «Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист – большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах – подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение», – сказал Перейра.

    Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    05.04.2018 12:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 17:55

      должны неплохо сыграть, смена тренера частенько воодушевляет)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 16:54

      Ну как говорится:"С новым тренером и с новыми идеями".

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 апреля 2018, 15:34

      А Вася сказал, что заболотный бревно, от которого мячи отскакивают

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 5 апреля 2018, 15:28

      Каждый футболист Зенита большой мастер, но только индивидуально.И не нашёлся ещё пастух с кнутом,чтобы согнать в одно дружное стадо.

      2
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      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:28

      Прогнозы футбольныx матчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 апреля 2018, 14:45

      желаю честной и красивой игры Пусть победит сильнейший

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 апреля 2018, 14:33

      Думаю быки обосрутся,впрочем как и смолов со своим матом!

      -1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > gosproektikabinet 5 апреля 2018, 20:26

      ПШНХПДРС

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2018, 14:30

      смело можно ставить на ничью

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 13:34

      мани не такой уж теперь и грозный и это уже всем известно

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 апреля 2018, 12:44

      ...а Муса? Муса что, не будет сверхмативирован ? Вот кто должен показать себя сегодня ! А Головина слишком распиарили и его будут держать очень плотно. Не думаю, что он чего то покажет...Надежда на всех. На сплоченность, на твердость, на бойцовские качества...Били мы уже этих англичан, в том числе и в .Англии били...Только бы не зажались..

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper > Чикомас 5 апреля 2018, 12:54

      ты походу не туда коммент оставил

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Чикомас 5 апреля 2018, 13:14

      А что Муса?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Чикомас 5 апреля 2018, 13:31

      похоже ты не в свою квартиру зашёл хоть и ключ подошёл

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Чикомас 5 апреля 2018, 13:40

      Ты что там куришь чувак?? прекращай,не все тебя понимают...а так то мы верим в ЦСКА и желаем победы!! Хотя при всём уважении к ЦСКА,я всё же поставила в КП на Арсенал..))

      0
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > _Marqella_ 5 апреля 2018, 14:29

      а почему на Арсенал раз веришь в ЦСКА?

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