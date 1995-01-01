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    «Краснодар» выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе. Игроки покинут клуб летом

    «Краснодар» накануне последнего 30-го тура РПЛ с «Рубином» оформил газон домашнего стадиона в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

    Краснодарцы выстригли на поле изображение футболок с номерами футболистов – 33 и 77.

    • Оба игрока покинут клуб после окончания сезона. У них истекут контракты.
    • Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. Уругваец провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевые передачи.
    • Каборе защищает цвета краснодарцев с 2015 года. В его активе 123 матча, два гола и пять результативных передач.
    • Встреча «Краснодар» – «Рубин» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона

    Источник: Твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5255

      mihail200606 5 минут назад

      Главное, чтобы нашли им адекватную замену.. Если за чемпионство бороться хотят..

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