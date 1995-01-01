«Краснодар» выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе. Игроки покинут клуб летом

«Краснодар» накануне последнего 30-го тура РПЛ с «Рубином» оформил газон домашнего стадиона в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

Краснодарцы выстригли на поле изображение футболок с номерами футболистов – 33 и 77.

Оба игрока покинут клуб после окончания сезона. У них истекут контракты.

Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. Уругваец провел за клуб 200 игр, забил 29 мячей и сделал 33 голевые передачи.

Каборе защищает цвета краснодарцев с 2015 года. В его активе 123 матча, два гола и пять результативных передач.

Встреча «Краснодар» – «Рубин» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 мая 2019 г.

«Краснодар»: Каборе и Перейра уйдут в конце сезона