Маурисио Перейра: «Краснодар» имеет все шансы выиграть РПЛ»

Сон что-ли рассказывает.
Обыграли слабейшую команду , 3:0 технарь подогнали и началось....
Акцент на другое надо делать, никакущие Химки забили двуху, защита очень медленная.
Какое чемпионство , если по-прежнему не могут обыграть никого из первой пятёрке ?
Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что «быки» способны побороться за золото в этом сезоне РПЛ.
«Каждый год от «Краснодара» ожидают достаточно многого, и команда действительно с каждым годом поднимается все выше и выше. Возможно в этом году было не совсем хорошее начало чемпионата для «Краснодара», но сейчас, если мы посмотрим на таблицу мы можем видеть, что те команды, которые находятся сверху, потеряли уже несколько очков, и «Краснодар» находится очень близко к лидерам.
Я думаю, «Краснодар» имеет все шансы выиграть чемпионат. Конечно, как и другие команды.
Что касается Лиги чемпионов, сейчас их ожидает очень важная игра против ПАОКа, и ответный матч они будут играть на их поле. Конечно, очень важно добиться хорошего результата в первой игре. Я думаю, что у «Краснодара» достаточно хорошие шансы. У них есть ротация состава и они уже вошли в игровой ритм благодаря старту чемпионата России», – сказал Перейра в интервью Metaratings.
- Перейра играл за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. В 154 матчах за «быков» он забил 23 гола.
- Сейчас полузащитник выступает в клубе МЛС «Орландо Сити».