Маурисио Перейра: «Краснодар» имеет все шансы выиграть РПЛ»

Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что «быки» способны побороться за золото в этом сезоне РПЛ.

«Каждый год от «Краснодара» ожидают достаточно многого, и команда действительно с каждым годом поднимается все выше и выше. Возможно в этом году было не совсем хорошее начало чемпионата для «Краснодара», но сейчас, если мы посмотрим на таблицу мы можем видеть, что те команды, которые находятся сверху, потеряли уже несколько очков, и «Краснодар» находится очень близко к лидерам.

Я думаю, «Краснодар» имеет все шансы выиграть чемпионат. Конечно, как и другие команды.

Что касается Лиги чемпионов, сейчас их ожидает очень важная игра против ПАОКа, и ответный матч они будут играть на их поле. Конечно, очень важно добиться хорошего результата в первой игре. Я думаю, что у «Краснодара» достаточно хорошие шансы. У них есть ротация состава и они уже вошли в игровой ритм благодаря старту чемпионата России», – сказал Перейра в интервью Metaratings.