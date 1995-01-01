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    Маурисио Перейра: «Краснодар» имеет все шансы выиграть РПЛ»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра считает, что «быки» способны побороться за золото в этом сезоне РПЛ.

    «Каждый год от «Краснодара» ожидают достаточно многого, и команда действительно с каждым годом поднимается все выше и выше. Возможно в этом году было не совсем хорошее начало чемпионата для «Краснодара», но сейчас, если мы посмотрим на таблицу мы можем видеть, что те команды, которые находятся сверху, потеряли уже несколько очков, и «Краснодар» находится очень близко к лидерам.

    Я думаю, «Краснодар» имеет все шансы выиграть чемпионат. Конечно, как и другие команды.

    Что касается Лиги чемпионов, сейчас их ожидает очень важная игра против ПАОКа, и ответный матч они будут играть на их поле. Конечно, очень важно добиться хорошего результата в первой игре. Я думаю, что у «Краснодара» достаточно хорошие шансы. У них есть ротация состава и они уже вошли в игровой ритм благодаря старту чемпионата России», – сказал Перейра в интервью Metaratings.

    • Перейра играл за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. В 154 матчах за «быков» он забил 23 гола.
    • Сейчас полузащитник выступает в клубе МЛС «Орландо Сити».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5255

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Сон что-ли рассказывает.
      Обыграли слабейшую команду , 3:0 технарь подогнали и началось....
      Акцент на другое надо делать, никакущие Химки забили двуху, защита очень медленная.
      Какое чемпионство , если по-прежнему не могут обыграть никого из первой пятёрке ?

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      Рейтинг: +8334

      paracetamol 50 минут назад

      Началось! Обыграли аутсайдера, и началось! ПАОК пройдите для начала, а потом посмотрим.

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