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    Перейра: «Русские – националисты в плане принятия других языков»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, как Россия готовилась к проведению чемпионата мира-2018.

    «В Краснодаре нет какой-то особенной футбольной атмосферы. Возможно, потому, что город не примет матчи чемпионата мира.

    Даже в Москве с этим есть большие проблемы. Например, русские закрыты в плане принятия других языков, в этом вопросе они националисты. «Хватает, что я говорю на русском языке, и мне не важно, понимаешь ли ты или нет». Думаю, что во время чемпионата станет больше указателей и людей, которые говорят на иностранных языках.

    Ранее отмечались некоторые проблемы с организацией в городах, в которых пройдут матчи, но со временем их устранили. Построенные к чемпионату мира стадионы прекрасные, есть хорошие гостиницы и дороги», – приводит слова Перейры Zona Mixta.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 11:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 12:20

      Взгляд со стороны.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 июня 2018, 15:36

      Поосторожней с выражениями. После третей перепечатки статьи, тема будет звучать, как "Перейра сказал, что в России кругом нацисты". Особенно, если хохлы приложатся.

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 7 июня 2018, 15:31

      Ещё один ушлеп

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 июня 2018, 13:50

      Национализм - это у всяких неадекватов, а большинство людей просто ленивые, давайте будем говорить на чистоту. У нас никто просто так палец о палец не ударит. Языки знают неплохо только те, кому по долгу службы никак иначе нельзя, да небольшой % молодёжи, что имеет возможности организовать себе практику за границей. Это вторая причина - ин.яз у нас учат устаревшими методами, с минимумом практики.

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июня 2018, 13:03

      Нам нельзя на иностранных языках)) Вдруг инагентом, а то и еще хуже шпионом признают))

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 июня 2018, 12:42

      В этом плане он прав. Сейчас наблюдается, правда, подвижки - у людей постепенно всё больше интереса к иностранным языкам. Но общий уровень пока очень низкий.
      Но покуда человек живёт только в России и ничего, кроме русского знать не хочет - это можно понять. Но неоднократно приходилось видеть быдлосоотечественников, которые за рубежом на полном серьёзе требуют, чтобы с ними говорили по-русски. Это вызывает желание придушить такого человека, чтоб нас не позорил.

      5
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      Рейтинг: +198

      Smithy 7 июня 2018, 12:30

      Хорош, всё по делу, не стал лизать, как ожидали журналюги

      5
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