Перейра: «Русские – националисты в плане принятия других языков»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, как Россия готовилась к проведению чемпионата мира-2018.

«В Краснодаре нет какой-то особенной футбольной атмосферы. Возможно, потому, что город не примет матчи чемпионата мира.

Даже в Москве с этим есть большие проблемы. Например, русские закрыты в плане принятия других языков, в этом вопросе они националисты. «Хватает, что я говорю на русском языке, и мне не важно, понимаешь ли ты или нет». Думаю, что во время чемпионата станет больше указателей и людей, которые говорят на иностранных языках.

Ранее отмечались некоторые проблемы с организацией в городах, в которых пройдут матчи, но со временем их устранили. Построенные к чемпионату мира стадионы прекрасные, есть хорошие гостиницы и дороги», – приводит слова Перейры Zona Mixta.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.