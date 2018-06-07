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Перейра: «Русские – националисты в плане принятия других языков»

7 июня 2018, 11:44
7

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о том, как Россия готовилась к проведению чемпионата мира-2018.

«В Краснодаре нет какой-то особенной футбольной атмосферы. Возможно, потому, что город не примет матчи чемпионата мира.

Даже в Москве с этим есть большие проблемы. Например, русские закрыты в плане принятия других языков, в этом вопросе они националисты. «Хватает, что я говорю на русском языке, и мне не важно, понимаешь ли ты или нет». Думаю, что во время чемпионата станет больше указателей и людей, которые говорят на иностранных языках.

Ранее отмечались некоторые проблемы с организацией в городах, в которых пройдут матчи, но со временем их устранили. Построенные к чемпионату мира стадионы прекрасные, есть хорошие гостиницы и дороги», – приводит слова Перейры Zona Mixta.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Краснодар Перейра Маурисио
Комментарии (7)
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Smithy
1528363822
Хорош, всё по делу, не стал лизать, как ожидали журналюги
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Torvald64
1528364573
В этом плане он прав. Сейчас наблюдается, правда, подвижки - у людей постепенно всё больше интереса к иностранным языкам. Но общий уровень пока очень низкий. Но покуда человек живёт только в России и ничего, кроме русского знать не хочет - это можно понять. Но неоднократно приходилось видеть быдлосоотечественников, которые за рубежом на полном серьёзе требуют, чтобы с ними говорили по-русски. Это вызывает желание придушить такого человека, чтоб нас не позорил.
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vashinin
1528365834
Нам нельзя на иностранных языках)) Вдруг инагентом, а то и еще хуже шпионом признают))
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Cules2013
1528368607
Национализм - это у всяких неадекватов, а большинство людей просто ленивые, давайте будем говорить на чистоту. У нас никто просто так палец о палец не ударит. Языки знают неплохо только те, кому по долгу службы никак иначе нельзя, да небольшой % молодёжи, что имеет возможности организовать себе практику за границей. Это вторая причина - ин.яз у нас учат устаревшими методами, с минимумом практики.
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Кривоножка
1528374661
Ещё один ушлеп
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Argon
1528375010
Поосторожней с выражениями. После третей перепечатки статьи, тема будет звучать, как "Перейра сказал, что в России кругом нацисты". Особенно, если хохлы приложатся.
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zigbert
1528449620
Взгляд со стороны.
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