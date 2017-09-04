Гранквист стал лучшим футболистом «Краснодара» в августе

Защитник Андреас Гранквист признан болельщиками «Краснодара» лучшим футболистом команды в августе по итогам голосования, проводившимся на сайте клуба. Всего в опросе приняли участие 1300 человек.

Третье место занял капитан команды полузащитник Маурисио Перейра (14% голосов), вторая строчка за голкипером Андреем Синицыным (19,4%). За Гранквиста проголосовало 24,3% болельщиков.

Шведский легионер в этом сезоне выходил во всех пяти матчах «Краснодара» в РФПЛ в стартовом составе, забил один гол и отдал результативную передачу.