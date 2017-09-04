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    Гранквист стал лучшим футболистом «Краснодара» в августе

    Защитник Андреас Гранквист признан болельщиками «Краснодара» лучшим футболистом команды в августе по итогам голосования, проводившимся на сайте клуба. Всего в опросе приняли участие 1300 человек.

    Третье место занял капитан команды полузащитник Маурисио Перейра (14% голосов), вторая строчка за голкипером Андреем Синицыным (19,4%). За Гранквиста проголосовало 24,3% болельщиков.

    Шведский легионер в этом сезоне выходил во всех пяти матчах «Краснодара» в РФПЛ в стартовом составе, забил один гол и отдал результативную передачу.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.09.2017 08:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 сентября 2017, 20:56

      Гранквист супер игрок у БЫКОВ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 сентября 2017, 09:06

      На фоне вылета из Лиги Европы можно было лучшего из худших не выбирать.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +122

      Serg_2006 > КЭТиК 4 сентября 2017, 14:35

      Зря ты так, Гранквист, один из не многих, кто реально старался. Во всех матчах.

      2
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