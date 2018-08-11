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    Мартынович стал капитаном «Краснодара» после ухода Смолова из клуба

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович будет капитаном команды в сезоне-2018/19.

    Вице-капитаны – Юрий Газинский и Маурисио Перрейра.

    Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. До него капитаном команды был нападающий Федор Смолов. На этой неделе форвард перешел в «Локомотив».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.08.2018 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 августа 2018, 09:16

      Дали самому опытному в команде, как по возрасту, так и по времени проведённому в клубе, да катался он в своё время по арендам, но заслужил капитанскую повязку сейчас как никто. Почему Классон не вице-капитан или его уже тоже хотят куда пристроить?

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 августа 2018, 07:49

      Александр это давно заслужил. Удачи ему !

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 12 августа 2018, 07:30

      Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 августа 2018, 23:45

      Мартынович - гордость белорусского футбола! Удачи ему в новом статусе!

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > mikitka 12 августа 2018, 00:28

      Присоединяюсь. В жопу политику! Спасибо за игру за наш клуб!

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