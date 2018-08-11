Мартынович стал капитаном «Краснодара» после ухода Смолова из клуба

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович будет капитаном команды в сезоне-2018/19.

Вице-капитаны – Юрий Газинский и Маурисио Перрейра.

Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. До него капитаном команды был нападающий Федор Смолов. На этой неделе форвард перешел в «Локомотив».