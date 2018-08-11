Мартынович стал капитаном «Краснодара» после ухода Смолова из клуба

Дали самому опытному в команде, как по возрасту, так и по времени проведённому в клубе, да катался он в своё время по арендам, но заслужил капитанскую повязку сейчас как никто. Почему Классон не вице-капитан или его уже тоже хотят куда пристроить?
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович будет капитаном команды в сезоне-2018/19.
Вице-капитаны – Юрий Газинский и Маурисио Перрейра.
Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. До него капитаном команды был нападающий Федор Смолов. На этой неделе форвард перешел в «Локомотив».
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 августа 2018 г.