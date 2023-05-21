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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Орландо Сити
Интер Майами - Орландо Сити: обзор матча 21 мая 2023
Интер Майами
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 3
Завершен
Орландо Сити
57'
Л. Кампана
19'
Э. Кара
68'
М. Охеда
86'
R. Santos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Орландо Сити
Желтая карточка
К. МакВей
90'
+1
Желтая карточка
Я. Фрей
89'
86'
ГОЛ! 1:3!
R. Santos
84'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
И. Ангуло
Замена
Р. Сейлор
️️️️
К. Миллер
84'
Замена
Х. Невилл
️️️️
Д. Йедлин
84'
Замена
Я. Фрей
️️️️
Б. Кремаски
83'
76'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Б. Кремаски
75'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
К. Жан
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Охеда
65'
Замена
М. Охеда
️️️️
G. González
64'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
К. Смит
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампана
57'
41'
Желтая карточка
И. Ангуло
36'
Желтая карточка
У. Картахена
36'
Желтая карточка
У. Картахена
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
С. Кривцов
33'
23'
Желтая карточка
А. Карлос
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кара
Пас отдал
С. Араухо
Желтая карточка
Л. Кампана
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3-3-1-4
21
Негри
4
Миллер
97
МакВей
2
Йедлин
14
Арройо
27
Кривцов
8
Кремаски
12
Каллендер
77
Мартинес
9
Кампана
10
Жан
3-3-1-3
1
Галлезе
24
Смит
3
Карлос
6
Янссон
11
16
Картахена
5
Араухо
11
Торрес
77
Ангуло
9
Кара
20
8
Кремаски
17
Фрей
17
Фрей
8
Кремаски
4
Миллер
4
Сейлор
4
Сейлор
4
Миллер
10
Жан
21
Тэйлор
21
Тэйлор
10
Жан
2
Йедлин
20
Невилл
20
Невилл
2
Йедлин
27
Кривцов
34
Стефанелли
34
Стефанелли
27
Кривцов
24
Смит
21
Шлегель
21
Шлегель
24
Смит
11
Торрес
10
Перейра
10
Перейра
11
Торрес
11
10
Охеда
10
Охеда
11
77
Ангуло
3
3
77
Ангуло
Остались в запасе
Интер Майами
Орландо Сити
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Интер Майами - Орландо Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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