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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 16 апреля 2023
Миннесота Юнайтед
16.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
58'
Б. Хлонгване
66'
И. Ангуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
Желтая карточка
К. Арриага
90'
+3
87'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
М. Перейра
86'
Замена
Л. Петрассо
️️️️
G. González
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Х. Дотсон
73'
70'
Замена
F. Martins
️️️️
М. Охеда
Замена
Л. Амарилья
️️️️
М. Гарсия
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Ангуло
Пас отдал
G. González
ГОЛ! 1:0!
Б. Хлонгване
Пас отдал
Х. Дотсон
58'
Замена
В. Трапп
️️️️
S. Jeong
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3-1-2-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
16
Арриага
31
Дотсон
17
Лод
77
8
Гарсия
21
Хлонгване
27
3-3-2-2
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
3
Карлос
11
10
Перейра
5
Араухо
10
Охеда
11
Торрес
77
Ангуло
18
Энрике
31
Дотсон
7
Фрагапане
7
Фрагапане
31
Дотсон
77
20
Трапп
20
Трапп
77
8
Гарсия
9
Амарилья
9
Амарилья
8
Гарсия
11
13
Петрассо
13
Петрассо
11
10
Охеда
8
8
10
Охеда
10
Перейра
3
3
10
Перейра
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Орландо Сити
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Mikael Marques
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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