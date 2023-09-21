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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити: обзор матча 21 сентября 2023
Нью-Йорк Сити
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
2 : 0
Завершен
Орландо Сити
37'
М. Бакрар
68'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Замена
М. Иленич
️️️️
A. Jasson
90'
+4
Замена
Х. Фернандес
️️️️
С. Родригес
90'
+4
Замена
J. Haak
️️️️
А. Переа
90'
+2
Замена
Б. Куфре
️️️️
М. Бакрар
90'
+2
80'
Замена
G. González
️️️️
И. Ангуло
80'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Т. Магно
Пас отдал
A. Jasson
68'
59'
Замена
М. Охеда
️️️️
У. Картахена
59'
Замена
Л. Петрассо
️️️️
R. Santos
59'
Замена
Д. Макгуайр
️️️️
Р. Энрике
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Ледесма
59'
54'
Желтая карточка
У. Картахена
45'
+1
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Р. Ледесма
41'
Пенальти не реализован!
С. Родригес
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакрар
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
4-1-2-3
49
Фриз
33
Риса
13
Мартинс
6
Сэндс
24
Грэй
8
Переа
8
Родригес
37
Ледесма
22
О'Тул
17
71
Бакрар
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
18
Энрике
20
3
77
Ангуло
71
Бакрар
13
Куфре
13
Куфре
71
Бакрар
17
35
Иленич
35
Иленич
17
37
Ледесма
11
Магно
11
Магно
37
Ледесма
8
Родригес
18
Фернандес
18
Фернандес
8
Родригес
8
Переа
15
15
8
Переа
20
13
Петрассо
13
Петрассо
20
10
Перейра
23
Халлидэй
23
Халлидэй
10
Перейра
77
Ангуло
11
11
77
Ангуло
16
Картахена
10
Охеда
10
Охеда
16
Картахена
18
Энрике
23
Макгуайр
23
Макгуайр
18
Энрике
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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