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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Шарлотт
Орландо Сити - Шарлотт: обзор матча 19 марта 2023
Орландо Сити
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шарлотт
57'
М. Охеда
26'
Э. Копетти
37'
K. Calderón Vargas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Шарлотт
87'
Замена
Б. Бендер
️️️️
K. Calderón Vargas
Замена
J. Lynn
️️️️
С. Араухо
84'
83'
Замена
Ж. Мора
️️️️
Х. Аффул
80'
Желтая карточка
Э. Копетти
77'
Желтая карточка
К. Йозвяк
76'
Желтая карточка
Б. Бронико
Замена
G. González
️️️️
М. Халлидэй
72'
71'
Желтая карточка
G. Marks
67'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
O. McKinze Gaines II.
67'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ! 1:2!
М. Охеда
57'
54'
Желтая карточка
Д. Линдси
Замена
К. Смит
️️️️
R. Santos
46'
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Э. Вествуд
Замена
И. Ангуло
️️️️
D. Dan Þórhallsson
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
K. Calderón Vargas
Пас отдал
Х. Аффул
28'
Желтая карточка
Х. Аффул
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Копетти
Пас отдал
Д. Линдси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Мартин Охеда
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
31
George Marks
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Adilson Malanda
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
11
Gastón González
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
11
Андре Синъясики
ЛВ
19
Christopher Hegardt
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-3-1-3
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
23
Халлидэй
10
Перейра
5
Араухо
10
Охеда
11
Торрес
20
23
Макгуайр
3
4-1-5
31
28
Туилома
25
Аффул
13
Бронико
24
Линдси
8
Вествуд
29
20
Джонс
14
18
22
Копетти
20
24
Смит
24
Смит
20
23
Халлидэй
11
11
23
Халлидэй
3
77
Ангуло
77
Ангуло
3
5
Араухо
27
27
5
Араухо
25
Аффул
5
Мора
5
Мора
25
Аффул
24
Линдси
14
Бирн
14
Бирн
24
Линдси
18
16
Бендер
16
Бендер
18
8
Вествуд
10
Сантуш
10
Сантуш
8
Вествуд
14
72
Йозвяк
72
Йозвяк
14
Остались в запасе
Орландо Сити
Шарлотт
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Pablo Sisniega
ВР
19
Christopher Hegardt
ЦП
11
Андре Синъясики
ЛВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
19
Christopher Hegardt
ЦП
11
Андре Синъясики
ЛВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Орландо Сити - Шарлотт
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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