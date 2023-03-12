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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 12 марта 2023
Ди Си Юнайтед
12.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
80'
C. Durkin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Замена
K. Fletcher
️️️️
C. Durkin
90'
+3
Желтая карточка
Руан
87'
Замена
J. Hopkins
️️️️
П. Сантуш
87'
84'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
К. Смит
ГОЛ! 1:0!
C. Durkin
Пас отдал
П. Сантуш
80'
77'
Желтая карточка
К. Смит
68'
Замена
G. González
️️️️
И. Ангуло
Желтая карточка
Y. Asad
65'
64'
Замена
С. Араухо
️️️️
М. Перейра
Замена
Y. Asad
️️️️
T. Ku-DiPietro
59'
46'
Замена
Р. Янссон
️️️️
A. Salim
46'
Замена
М. Охеда
️️️️
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Мартин Охеда
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
3-2-3-2
21
33
Уильямс
15
Бирнбаум
6
Канус
6
Йеахсе
13
Руан
43
Клих
21
7
Сантуш
20
Бентеке
8
3-2-1-4
1
Галлезе
24
Смит
28
21
Шлегель
10
Перейра
16
Картахена
11
Торрес
20
77
Ангуло
3
23
Макгуайр
21
27
27
21
7
Сантуш
25
25
7
Сантуш
8
14
14
8
28
6
Янссон
6
Янссон
28
24
Смит
23
Халлидэй
23
Халлидэй
24
Смит
10
Перейра
5
Араухо
5
Араухо
10
Перейра
11
Торрес
10
Охеда
10
Охеда
11
Торрес
77
Ангуло
11
11
77
Ангуло
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
26
Alex Bono
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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