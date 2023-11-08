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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 08 ноября 2023
Нэшвилл
08.11.2023, среда, 05:00
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
6'
И. Ангуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
Желтая карточка
Д. Ловиц
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Шлегель
90'
+2
Желтая карточка
П. Галлезе
Желтая карточка
T.
88'
80'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Ф. Торрес
80'
Замена
А. Карлос
️️️️
Д. Макгуайр
Замена
T.
️️️️
Л. Макнотон
76'
72'
Замена
К. Смит
️️️️
R. Santos
68'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
68'
Замена
М. Охеда
️️️️
И. Ангуло
60'
Желтая карточка
R. Santos
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
58'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
А. Мьюил
58'
36'
Желтая карточка
М. Перейра
27'
Желтая карточка
У. Картахена
Желтая карточка
А. Годой
24'
Желтая карточка
С. Сарридж
23'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Ангуло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
(К)
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
(К)
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3-4-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
5
Макнотон
10
Мухтар
13
МакКарти
20
Годой
2
Ловиц
22
Пико
19
Мьюил
9
Сарридж
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
20
3
77
Ангуло
5
Макнотон
12
12
5
Макнотон
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
19
Мьюил
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
19
Мьюил
23
Макгуайр
3
Карлос
3
Карлос
23
Макгуайр
20
24
Смит
24
Смит
20
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
77
Ангуло
10
Охеда
10
Охеда
77
Ангуло
11
Торрес
18
Энрике
18
Энрике
11
Торрес
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Главный судья:
Аллен Чапман
Стадион:
Геодис Парк
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