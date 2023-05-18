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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 мая 2023
Орландо Сити
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
7'
Э. Кара
90'
G. Segal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
90'
ГОЛ! 1:1!
G. Segal
Пас отдал
Т. Магно
88'
Замена
A. Jasson
️️️️
К. Паркс
Замена
R. Santos
️️️️
К. Смит
85'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
У. Картахена
84'
71'
Желтая карточка
М. Шано
Замена
М. Охеда
️️️️
И. Ангуло
66'
63'
Замена
М. Иленич
️️️️
Т. Грэй
Замена
М. Перейра
️️️️
Ф. Торрес
59'
46'
Замена
G. Segal
️️️️
Р. Ледесма
Желтая карточка
К. Смит
33'
9'
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Пеллегрини
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
23
Халлидэй
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
11
16
Картахена
5
Араухо
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
4-1-3-3
24
Грэй
25
Шано
6
Сэндс
13
Мартинс
55
Паркс
11
Перейра
37
Ледесма
11
Пеллегрини
13
22
О'Тул
8
Родригес
11
Торрес
10
Перейра
10
Перейра
11
Торрес
77
Ангуло
10
Охеда
10
Охеда
77
Ангуло
24
Смит
20
20
24
Смит
16
Картахена
3
3
16
Картахена
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
11
Пеллегрини
11
Магно
11
Магно
11
Пеллегрини
55
Паркс
17
17
55
Паркс
37
Ледесма
17
17
37
Ледесма
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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