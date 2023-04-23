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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2023
Орландо Сити
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ди Си Юнайтед
15'
Т. Фонтас
52'
Д. Пинес
62'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
С. Араухо
90'
+1
87'
Замена
J. Hopkins
️️️️
Л. О'Брайен
85'
Желтая карточка
Д. Пинес
79'
Замена
C. Durkin
️️️️
М. Клих
79'
Замена
Y. Asad
️️️️
Т. Фонтас
74'
Желтая карточка
Р. Канус
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
М. Перейра
68'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Охеда
65'
Замена
R. Santos
️️️️
Р. Шлегель
65'
62'
ГОЛ! 0:3!
К. Бентеке
Пас отдал
В. Пальссон
61'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
Желтая карточка
А. Карлос
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пинес
Пас отдал
М. Клих
42'
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
И. Ангуло
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
11'
Желтая карточка
Руан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
3-3-2-2
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
21
Шлегель
11
5
Араухо
10
Перейра
10
Охеда
11
Торрес
77
Ангуло
23
Макгуайр
3-5-1-1
21
13
Руан
2
Пинес
15
Бирнбаум
11
Фонтас
6
Канус
27
О'Брайен
43
Клих
26
Пальссон
7
Сантуш
20
Бентеке
21
Шлегель
20
20
21
Шлегель
10
Перейра
3
3
10
Перейра
10
Охеда
9
Кара
9
Кара
10
Охеда
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
27
О'Брайен
25
25
27
О'Брайен
11
Фонтас
27
27
11
Фонтас
43
Клих
8
8
43
Клих
Остались в запасе
Орландо Сити
Ди Си Юнайтед
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Орландо Сити - Ди Си Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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