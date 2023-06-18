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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити: обзор матча 18 июня 2023
Нью-Инглэнд Революшн
18.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 26 тур
3 : 1
Завершен
Орландо Сити
51'
E. Boateng
69'
Г. Боу
85'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
ГОЛ! 3:0!
К. Хиль
85'
Желтая карточка
N. Buck
84'
79'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
С. Араухо
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
75'
ГОЛ! 2:0!
Г. Боу
Пас отдал
N. Buck
69'
ГОЛ! 1:0!
E. Boateng
51'
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Б. Бай
46'
22'
Желтая карточка
М. Халлидэй
3'
Желтая карточка
С. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Орландо Сити
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
4-3-3
36
88
Фаррелл
24
Джонс
4
5
Бай
8
Полстер
21
10
Хиль
17
Вуд
24
7
Боу
3-3-1-3
31
Стайдухар
23
Халлидэй
6
Янссон
21
Шлегель
10
Перейра
8
5
Араухо
10
Охеда
9
Кара
77
Ангуло
20
5
Бай
34
34
5
Бай
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
5
Араухо
3
3
5
Араухо
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
50
Juninho
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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