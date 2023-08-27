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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Сент-Луис
Орландо Сити - Сент-Луис: обзор матча 27 августа 2023
Орландо Сити
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Луис
48'
Ф. Торрес
90+1'
Ф. Торрес (П)
79'
R. Alm
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Сент-Луис
90'
+11
Красная карточка
Д. Нервински
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Торрес
90'
+1
90'
Желтая карточка
A. Markanich
87'
Желтая карточка
Д. Нервински
Замена
М. Халлидэй
️️️️
D. Dan Þórhallsson
86'
Замена
J. Lynn
️️️️
М. Перейра
86'
79'
ГОЛ! 1:1!
R. Alm
78'
Замена
R. Alm
️️️️
А. Джексон
78'
Замена
Клаусс
️️️️
С. Адениран
Замена
М. Охеда
️️️️
И. Ангуло
76'
Желтая карточка
У. Картахена
73'
73'
Замена
Д. Страуд
️️️️
A. Watts
73'
Замена
A. Markanich
️️️️
Й. Нильссон
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
66'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
С. Араухо
66'
Желтая карточка
М. Перейра
56'
50'
Желтая карточка
А. Джексон
50'
Желтая карточка
С. Адениран
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
D. Dan Þórhallsson
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
3
20
77
Ангуло
4-2-1-3
1
Бюрки
2
Нервински
4
Нильссон
22
Хайберт
15
20
23
Левен
19
Вассилев
16
Джексон
7
Адениран
16
Джоаккини
3
23
Халлидэй
23
Халлидэй
3
5
Араухо
30
Урсо
30
Урсо
5
Араухо
77
Ангуло
10
Охеда
10
Охеда
77
Ангуло
10
Перейра
27
27
10
Перейра
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
4
Нильссон
13
13
4
Нильссон
20
8
Страуд
8
Страуд
20
16
Джексон
10
10
16
Джексон
7
Адениран
99
Клаусс
99
Клаусс
7
Адениран
Остались в запасе
Орландо Сити
Сент-Луис
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Орландо Сити - Сент-Луис
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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