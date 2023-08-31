Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Орландо Сити
Шарлотт - Орландо Сити: обзор матча 31 августа 2023
Шарлотт
31.08.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
81'
Э. Копетти (П)
88'
М. Охеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Орландо Сити
Желтая карточка
Э. Копетти
90'
+5
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Охеда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Копетти
81'
78'
Замена
A. Salim
️️️️
Р. Янссон
77'
Замена
К. Смит
️️️️
R. Santos
75'
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
Э. Копетти
️️️️
К. Свидерски
74'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Д. Линдси
73'
Желтая карточка
Д. Джонс
72'
68'
Желтая карточка
F. Martins
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Б. Бронико
67'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Б. Бендер
66'
61'
Замена
F. Martins
️️️️
Ж. Урсо
61'
Замена
М. Охеда
️️️️
Д. Макгуайр
46'
Замена
И. Ангуло
️️️️
М. Перейра
Замена
Д. Мерам
️️️️
Б. Дежегере
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
3-1-4-2
1
Калина
24
Линдси
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бендер
20
Джонс
19
Дежегере
4
Приветт
29
28
Свидерски
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
20
3
18
Энрике
24
Линдси
21
Уронен
21
Уронен
24
Линдси
13
Бронико
37
Эрфилд
37
Эрфилд
13
Бронико
19
Дежегере
22
Мерам
22
Мерам
19
Дежегере
16
Бендер
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Бендер
28
Свидерски
22
Копетти
22
Копетти
28
Свидерски
6
Янссон
28
28
6
Янссон
20
24
Смит
24
Смит
20
30
Урсо
8
8
30
Урсо
23
Макгуайр
10
Охеда
10
Охеда
23
Макгуайр
10
Перейра
77
Ангуло
77
Ангуло
10
Перейра
Остались в запасе
Шарлотт
Орландо Сити
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Шарлотт - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
Новости команд
Все
Шарлотт
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Миранчук забил победный гол в матче Кубка США
29 апреля
2
Стало известно, почему Месси пропустил матч МЛС
15 марта
2
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
2025.09.14 09:30
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+