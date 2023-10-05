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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Орландо Сити
Нэшвилл - Орландо Сити: обзор матча 05 октября 2023
Нэшвилл
05.10.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 47 тур
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
44'
Д. Макгуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Орландо Сити
Вторая желтая
Д. Ловиц
90'
+11
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
85'
84'
Замена
А. Карлос
️️️️
М. Охеда
84'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Д. Ловиц
79'
Замена
T.
️️️️
Р. Леаль
77'
72'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
Ф. Торрес
66'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
66'
Замена
И. Ангуло
️️️️
М. Перейра
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
62'
Замена
S. Davis
️️️️
T. Anunga
61'
46'
Желтая карточка
У. Картахена
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макгуайр
Пас отдал
М. Охеда
Желтая карточка
С. Сарридж
42'
Желтая карточка
Х. Мухтар
38'
Желтая карточка
T. Anunga
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
54
Sean Davis
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
1-4-1-4
1
25
Циммерман
2
Ловиц
20
Годой
10
Мухтар
11
Леаль
22
Пико
9
Сарридж
27
19
Мьюил
5
3-3-2-2
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
21
Шлегель
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
10
Охеда
11
Торрес
20
23
Макгуайр
27
54
54
27
11
Леаль
12
12
11
Леаль
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
10
Охеда
3
Карлос
3
Карлос
10
Охеда
11
Торрес
30
Урсо
30
Урсо
11
Торрес
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
24
Смит
3
3
24
Смит
10
Перейра
77
Ангуло
77
Ангуло
10
Перейра
Остались в запасе
Нэшвилл
Орландо Сити
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нэшвилл - Орландо Сити
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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