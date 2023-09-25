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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Интер Майами
Орландо Сити - Интер Майами: обзор матча 25 сентября 2023
Орландо Сити
25.09.2023, понедельник, 02:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Интер Майами
66'
Д. Макгуайр
52'
Д. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Интер Майами
90'
+3
Замена
В. Ульоа
️️️️
Б. Кремаски
Желтая карточка
Р. Янссон
90'
+1
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
84'
Замена
G. González
️️️️
Д. Макгуайр
83'
80'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Р. Тэйлор
78'
Желтая карточка
Д. Арройо
Замена
М. Халлидэй
️️️️
D. Dan Þórhallsson
77'
Замена
Р. Энрике
️️️️
И. Ангуло
73'
71'
Замена
Ф. Фариас
️️️️
Д. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
Д. Макгуайр
66'
Желтая карточка
Р. Шлегель
60'
55'
Желтая карточка
Д. Йедлин
54'
Желтая карточка
Д. Руис
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Руис
Замена
М. Охеда
️️️️
С. Араухо
46'
46'
Замена
Р. Сейлор
️️️️
Т. Авилес
46'
Замена
К. Миллер
️️️️
С. Кривцов
31'
Желтая карточка
Б. Кремаски
23'
Желтая карточка
Т. Авилес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
8
Давид Руис
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
3
20
77
Ангуло
4-2-2-2
12
Каллендер
17
Авилес
27
Кривцов
2
Йедлин
32
Аллен
14
Арройо
8
Руис
21
Тэйлор
8
Кремаски
9
Кампана
77
Мартинес
3
23
Халлидэй
23
Халлидэй
3
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
23
Макгуайр
11
11
23
Макгуайр
5
Араухо
10
Охеда
10
Охеда
5
Араухо
77
Ангуло
18
Энрике
18
Энрике
77
Ангуло
27
Кривцов
4
Миллер
4
Миллер
27
Кривцов
17
Авилес
4
Сейлор
4
Сейлор
17
Авилес
8
Кремаски
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Кремаски
77
Мартинес
38
Фариас
38
Фариас
77
Мартинес
21
Тэйлор
19
Робинсон
19
Робинсон
21
Тэйлор
Остались в запасе
Орландо Сити
Интер Майами
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Орландо Сити - Интер Майами
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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