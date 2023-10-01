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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Монреаль
Орландо Сити - Монреаль: обзор матча 01 октября 2023
Орландо Сити
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 45 тур
3 : 0
Завершен
Монреаль
19'
J. Sirois (АГ)
51'
D. Dan Þórhallsson
55'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Монреаль
78'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
С. Пьетт
Желтая карточка
С. Араухо
75'
Замена
G. González
️️️️
Д. Макгуайр
75'
70'
Замена
А. Ласситер
️️️️
A. Hamdi
69'
Желтая карточка
Н. Салиба
Желтая карточка
Р. Энрике
68'
Замена
М. Охеда
️️️️
И. Ангуло
64'
Замена
Р. Энрике
️️️️
М. Перейра
64'
60'
Желтая карточка
Г. Корбо
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Ангуло
55'
ГОЛ! 2:0!
D. Dan Þórhallsson
Пас отдал
R. Santos
51'
46'
Замена
M. Toye
️️️️
Р. Киото
24'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Sirois
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Ousman Jabang
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
77
Ангуло
23
Макгуайр
20
3
3-1-4-1-2
6
Кэмпбелл
4
95
Корбо
6
Пьетт
24
Салиба
66
Шоньер
7
Дюк
2
9
Киото
14
40
23
Макгуайр
11
11
23
Макгуайр
77
Ангуло
10
Охеда
10
Охеда
77
Ангуло
10
Перейра
18
Энрике
18
Энрике
10
Перейра
6
Пьетт
2
Ваньяма
2
Ваньяма
6
Пьетт
14
7
Ласситер
7
Ласситер
14
9
Киото
13
13
9
Киото
Остались в запасе
Орландо Сити
Монреаль
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Ousman Jabang
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Ousman Jabang
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Монреаль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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