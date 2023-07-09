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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити: обзор матча 09 июля 2023
Реал Солт-Лейк
09.07.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 32 тур
4 : 0
Завершен
Орландо Сити
23'
К. Аранго
41'
Ж. Глад
78'
Д. Саварино
89'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Орландо Сити
ГОЛ! 4:0!
А. Хулио
89'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Саварино
81'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Б. Охеда
81'
ГОЛ! 3:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Б. Овьедо
78'
76'
Замена
Л. Петрассо
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Б. Вера
70'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Д. Луна
69'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
69'
Желтая карточка
Б. Охеда
62'
58'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
58'
Замена
М. Охеда
️️️️
И. Ангуло
58'
Замена
Р. Энрике
️️️️
У. Картахена
Желтая карточка
Д. Луна
53'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Глад
Пас отдал
П. Руис
41'
38'
Желтая карточка
У. Картахена
ГОЛ! 1:0!
К. Аранго
Пас отдал
П. Руис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
1-5-1-3
18
МакМат
15
Глад
17
Руис
8
Охеда
11
Саварино
14
Энели
10
Луна
87
Крейлах
17
Аранго
4
Вера
3
Броди
3-3-1-3
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
3
Карлос
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
20
77
Ангуло
23
Макгуайр
10
Луна
16
Овьедо
16
Овьедо
10
Луна
8
Охеда
19
19
8
Охеда
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
11
Саварино
11
Хулио
11
Хулио
11
Саварино
11
Торрес
13
Петрассо
13
Петрассо
11
Торрес
77
Ангуло
10
Охеда
10
Охеда
77
Ангуло
24
Смит
3
3
24
Смит
16
Картахена
18
Энрике
18
Энрике
16
Картахена
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Орландо Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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