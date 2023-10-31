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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нэшвилл
Орландо Сити - Нэшвилл: обзор матча 31 октября 2023
Орландо Сити
31.10.2023, вторник, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
41'
У. Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Нэшвилл
90'
+1
Желтая карточка
А. Годой
Замена
F. Martins
️️️️
И. Ангуло
88'
86'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Ш. Мур
86'
Замена
T. Anunga
️️️️
S. Davis
Замена
А. Карлос
️️️️
М. Перейра
79'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
79'
Замена
К. Смит
️️️️
R. Santos
79'
71'
Желтая карточка
Д. Ловиц
70'
Замена
T.
️️️️
А. Мьюил
70'
Замена
Л. Макнотон
️️️️
Я. Шаффельбург
Замена
Ж. Урсо
️️️️
У. Картахена
62'
Желтая карточка
Р. Шлегель
50'
ГОЛ! 1:0!
У. Картахена
Пас отдал
С. Араухо
41'
Желтая карточка
С. Араухо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
(К)
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
(К)
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
11
Gastón González
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Нэшвилл
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Фафа Пико
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
23
Макгуайр
3
20
77
Ангуло
2-4-1-3
1
25
Циммерман
18
Мур
2
Ловиц
20
Годой
54
10
Мухтар
18
Шаффельбург
5
9
Сарридж
19
Мьюил
10
Перейра
3
Карлос
3
Карлос
10
Перейра
20
24
Смит
24
Смит
20
16
Картахена
30
Урсо
30
Урсо
16
Картахена
77
Ангуло
8
8
77
Ангуло
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
18
Шаффельбург
5
Макнотон
5
Макнотон
18
Шаффельбург
19
Мьюил
12
12
19
Мьюил
18
Мур
22
Пико
22
Пико
18
Мур
54
27
27
54
Остались в запасе
Орландо Сити
Нэшвилл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
10
Мартин Охеда
ЛВ
Главный тренер
Оскар Пареха
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
10
Мартин Охеда
ЛВ
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Орландо Сити - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
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