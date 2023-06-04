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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити: обзор матча 04 июня 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
04.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
0 : 3
Завершен
Орландо Сити
18'
И. Ангуло
50'
Ф. Торрес (П)
72'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
90'
+6
Желтая карточка
F. Martins
89'
Желтая карточка
R. Santos
83'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
Замена
К. Данкан
️️️️
П. Страуд
78'
72'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Ангуло
Замена
Э. Маноэл
️️️️
К. Бурк
71'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
Д. Йервуд
61'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
Лукиньяс
61'
61'
Замена
М. Охеда
️️️️
М. Перейра
56'
Замена
F. Martins
️️️️
С. Араухо
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ш. Неалис
49'
Вторая желтая
А. Рейес
46'
Замена
Л. Морган
️️️️
T. Barlow
46'
45'
+6
Желтая карточка
Р. Янссон
Желтая карточка
А. Рейес
45'
+3
Желтая карточка
Д. Йервуд
30'
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Ангуло
Пас отдал
У. Картахена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
82
Лукиньяс
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
14
Shakur Mohammed
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3-4-1-2
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
16
Йервуд
23
Кассерес
6
Страуд
82
Лукиньяс
7
Бурк
16
3-3-1-3
1
Галлезе
24
Смит
6
Янссон
3
Карлос
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
20
77
Ангуло
9
Кара
6
Страуд
3
Данкан
3
Данкан
6
Страуд
16
90
Морган
90
Морган
16
16
Йервуд
25
Амайя
25
Амайя
16
Йервуд
82
Лукиньяс
13
Ванзейр
13
Ванзейр
82
Лукиньяс
7
Бурк
13
Маноэл
13
Маноэл
7
Бурк
5
Араухо
8
8
5
Араухо
10
Перейра
10
Охеда
10
Охеда
10
Перейра
24
Смит
3
3
24
Смит
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити
18
Ryan Meara
ВР
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
14
Shakur Mohammed
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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