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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 февраля 2023
Орландо Сити
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
56'
Ф. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
Замена
O. Fernandez
️️️️
T. Barlow
Желтая карточка
С. Араухо
83'
Замена
️️️️
М. Охеда
78'
Желтая карточка
М. Перейра
77'
Желтая карточка
И. Ангуло
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Амайя
68'
Замена
К. Бурк
️️️️
Э. Маноэл
Замена
Р. Энрике
️️️️
Э. Кара
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Торрес
56'
49'
Желтая карточка
T. Barlow
Желтая карточка
Р. Янссон
23'
6'
Желтая карточка
А. Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
13
Петрассо
21
Шлегель
6
Янссон
23
Халлидэй
10
Охеда
10
Перейра
5
Араухо
11
Торрес
77
Ангуло
9
Кара
1-3-2-4
31
Мигел
13
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
25
Амайя
13
Маноэл
17
Харпер
47
Толкин
16
9
Кара
18
Энрике
18
Энрике
9
Кара
16
22
22
16
13
Маноэл
7
Бурк
7
Бурк
13
Маноэл
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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