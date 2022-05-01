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Санти Мина
Статистика
Санти Мина - статистика
Завершил карьеру
7 декабря 1995 (30), Виго
#77 | Нападающий
177 см | 71 кг
Испания
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2020/2021
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Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
33
7
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 1
01.05.2022
Сельта
1' - 77'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 2
20.04.2022
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
0 : 2
17.04.2022
Сельта
1' - 72'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
10.04.2022
Сельта
1' - 46'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
1 : 2
02.04.2022
Реал
72' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
20.03.2022
Бетис
1' - 72'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 0
12.03.2022
Сельта
64' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
4 : 3
06.03.2022
Мальорка
63' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
2 : 0
26.02.2022
Сельта
1' - 75'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
21.02.2022
Леванте
1' - 86'
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 0
12.02.2022
Сельта
1' - 90'
85'
85'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
05.02.2022
Райо Вальекано
1' - 82'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 2
22.01.2022
Сельта
1' - 82'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
2 : 0
19.01.2022
Осасуна
1' - 71'
38'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.01.2022
Сельта
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 2
02.01.2022
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
17.12.2021
Эспаньол
1' - 90'
3'
89'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
0 : 0
10.12.2021
Сельта
1' - 19'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
1 : 2
05.12.2021
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 2
27.11.2021
Сельта
1' - 66'
11'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 1
20.11.2021
Вильярреал
1' - 46'
17'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
0 : 0
01.11.2021
Сельта
1' - 23'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
0 : 2
28.10.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
25.10.2021
Сельта
1' - 90'
55, 73'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
17.10.2021
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
1' - 90'
90, 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
21.09.2021
Сельта
1' - 90'
66, 85'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 2
17.09.2021
Кадис
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
5 : 2
12.09.2021
Сельта
1' - 63'
4'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 1
28.08.2021
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
23.08.2021
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
15.08.2021
Атлетико
1' - 90'
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