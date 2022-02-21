Санти Мина - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Санти
|Фамилия
|Мина
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Санти
|Фамилия
|Мина
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|33
|7
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2022
|1' -77'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.04.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|17.04.2022
|1' -72'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|10.04.2022
|1' -46'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.04.2022
|72' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|20.03.2022
|1' -72'
|Сельта (Виго)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|12.03.2022
|64' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Сельта (Виго)
|06.03.2022
|63' -90'
|Сельта (Виго)
|4:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.02.2022
|1' -75'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Сельта (Виго)
|21.02.2022
|1' -86'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|12.02.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Сельта (Виго)
|85'
|05.02.2022
|1' -82'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.01.2022
|1' -82'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Сельта (Виго)
|19.01.2022
|1' -71'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|38'
|08.01.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Сельта (Виго)
|30'
|02.01.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Сельта (Виго)
|17.12.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|3' 89'
|10.12.2021
|1' -19'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Сельта (Виго)
|05.12.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.11.2021
|1' -66'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|11'
|20.11.2021
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|17'
|01.11.2021
|1' -23'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|28.10.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.10.2021
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Сельта (Виго)
|55' 73'
|17.10.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Сельта (Виго)
|90' 90'
|27.09.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|90'
|21.09.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|66' 85'
|17.09.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|65'
|12.09.2021
|1' -63'
|Реал (Мадрид)
|5:2
|Сельта (Виго)
|4'
|28.08.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.08.2021
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|15.08.2021
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)