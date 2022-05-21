Статистика по турнирам

ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026 ОАЭ. Про Лига 2024/2025 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Бразилия. Серия А 2020 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018