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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 19 февраля 2022
Рома
19.02.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Верона
84'
Э. Бове
5'
А. Барак
20'
А. Тамез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Верона
89'
Желтая карточка
К. Гюнтер
ГОЛ! 1:2!
Э. Бове
84'
79'
Замена
П. Рецос
️️️️
А. Тамез
Замена
Э. Бове
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
78'
78'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Р. Карсдорп
69'
64'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
64'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Капрари
56'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Н. Казале
Замена
Н. Залевски
️️️️
М. Винья
46'
Замена
Ж. Верету
️️️️
С. Оливейра
46'
Желтая карточка
С. Оливейра
39'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
38'
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Тамез
Пас отдал
Д. Капрари
16'
Желтая карточка
Н. Казале
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
88
Дарко Лазович
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
67
Давиде Мастрантонио
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
6
Винья
6
Смоллинг
3
Кумбула
2
Карсдорп
27
Оливейра
4
Кристанте
2
Мэйтленд-Найлс
7
Пеллегрини
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
3-3-1-1-2
96
Монтипо
22
Гюнтер
16
Казале
11
Чеккерини
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
6
Винья
59
Залевски
59
Залевски
6
Винья
2
Мэйтленд-Найлс
8
Бове
8
Бове
2
Мэйтленд-Найлс
27
Оливейра
17
Верету
17
Верету
27
Оливейра
11
Чеккерини
44
Шутало
44
Шутало
11
Чеккерини
61
Тамез
45
Рецос
45
Рецос
61
Тамез
16
Казале
23
Депаоли
23
Депаоли
16
Казале
10
Капрари
11
Бесса
11
Бесса
10
Капрари
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
Остались в запасе
Рома
Верона
13
Даниэль Фузато
ВР
67
Давиде Мастрантонио
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
67
Давиде Мастрантонио
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Рома - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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