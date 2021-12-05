Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Верона
Венеция - Верона: обзор матча 05 декабря 2021
Венеция
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 4
Завершен
Верона
12'
П. Чеккарони
19'
Д. Чрнигой
28'
Т. Анри
52'
Т. Анри (АГ)
65'
Д. Капрари (П)
67'
Д. Симеоне
85'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Верона
Желтая карточка
Т. Анри
90'
+6
87'
Желтая карточка
Д. Симеоне
85'
ГОЛ! 3:4!
Д. Симеоне
Пас отдал
К. Ласанья
79'
Замена
Д. Бесса
️️️️
И. Илич
Замена
Т. Тессманн
️️️️
А. Вакка
75'
Желтая карточка
А. Вакка
73'
67'
ГОЛ! 3:3!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Фараони
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
С. Кийин
66'
Замена
Д. Бусио
️️️️
П. Маццокки
66'
Замена
М. Свобода
️️️️
М. Араму
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Капрари
Красная карточка
П. Чеккарони
63'
57'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Велозу
52'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Анри
45'
Желтая карточка
Д. Маньяни
30'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Н. Казале
ГОЛ! 3:0!
Т. Анри
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чрнигой
Пас отдал
Д. Йонсен
19'
ГОЛ! 1:0!
П. Чеккарони
Пас отдал
Т. Анри
12'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Д. Окереке
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Маттиа Араму
ЛП
5
Антонио Вакка
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-1-3-2
44
Ромеро
3
Молинаро
23
Кальдара
32
Чеккарони
2
Маццокки
5
Вакка
70
Араму
13
Кийин
89
Чрнигой
29
Окереке
9
Анри
4-1-3-2
96
Монтипо
19
Фараони
27
Давидович
11
Чеккерини
16
Казале
61
Тамез
44
Велозу
20
Илич
88
Лазович
18
Симеоне
10
Капрари
13
Кийин
24
Эбуехи
24
Эбуехи
13
Кийин
70
Араму
30
Свобода
30
Свобода
70
Араму
2
Маццокки
6
Бусио
6
Бусио
2
Маццокки
5
Вакка
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Вакка
29
Окереке
17
Йонсен
17
Йонсен
29
Окереке
16
Казале
96
Маньяни
96
Маньяни
16
Казале
20
Илич
11
Бесса
11
Бесса
20
Илич
44
Велозу
15
Ласанья
15
Ласанья
44
Велозу
Остались в запасе
Венеция
Верона
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Венеция - Верона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Новости команд
Все
Венеция
Верона
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Серия А Италии: шансы «Комо» и «Венеции» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Серия А Италии: шансы «Комо» и «Венеции» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+