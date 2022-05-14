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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 14 мая 2022
Верона
14.05.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Торино
19'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Торино
Замена
П. Давидович
️️️️
А. Тамез
86'
80'
Желтая карточка
Д. Прат
76'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Белотти
Замена
Д. Фработта
️️️️
Д. Лазович
73'
Замена
М. Онгла
️️️️
Ф. Чеккерини
73'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Депаоли
73'
60'
Замена
К. Джиджи
️️️️
А. Иццо
55'
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Риччи
55'
Замена
К. Ансальди
️️️️
М. Войвода
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Гюнтер
46'
43'
Желтая карточка
А. Иццо
Желтая карточка
Д. Капрари
43'
Желтая карточка
Н. Казале
29'
Желтая карточка
К. Гюнтер
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брекало
Пас отдал
М. Войвода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
78
Andrei Anton
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
16
Казале
22
Гюнтер
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
18
Симеоне
15
Ласанья
10
Капрари
3-2-3-1-1
99
Бериша
34
Эйна
4
Иццо
4
Зима
23
Войвода
15
Родригес
21
Риччи
23
Лукич
26
Прат
7
Брекало
11
Белотти
88
Лазович
7
Фработта
7
Фработта
88
Лазович
61
Тамез
27
Давидович
27
Давидович
61
Тамез
22
Гюнтер
44
Шутало
44
Шутало
22
Гюнтер
11
Чеккерини
18
Онгла
18
Онгла
11
Чеккерини
23
Депаоли
22
Кансельери
22
Кансельери
23
Депаоли
23
Войвода
14
Ансальди
14
Ансальди
23
Войвода
4
Иццо
26
Джиджи
26
Джиджи
4
Иццо
21
Риччи
4
Побега
4
Побега
21
Риччи
11
Белотти
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Белотти
Остались в запасе
Верона
Торино
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
78
Andrei Anton
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
78
Andrei Anton
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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