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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 19 декабря 2021
Торино
19.12.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Верона
26'
Т. Побега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
Желтая карточка
А. Буонджорно
90'
+1
86'
Замена
М. Онгла
️️️️
И. Илич
86'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Б. Шутало
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Побега
79'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
79'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
79'
72'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Велозу
65'
Желтая карточка
Д. Симеоне
Замена
Й. Брекало
️️️️
Д. Прат
63'
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
55'
29'
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Ласанья
28'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
28'
Замена
А. Тамез
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 1:0!
Т. Побега
Пас отдал
А. Санабрия
26'
25'
Красная карточка
Д. Маньяни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
3
Бремер
26
Джиджи
15
Родригес
90
Синго
26
Прат
4
Побега
23
Лукич
19
Санабрия
7
Пьяца
4-3-1-2
96
Монтипо
19
Фараони
16
Казале
11
Чеккерини
96
Маньяни
20
Илич
44
Велозу
88
Лазович
15
Ласанья
18
Симеоне
10
Капрари
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
4
Побега
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
7
Брекало
26
Прат
20
Илич
18
Онгла
18
Онгла
20
Илич
15
Ласанья
44
Шутало
44
Шутало
15
Ласанья
10
Капрари
61
Тамез
61
Тамез
10
Капрари
44
Велозу
11
Бесса
11
Бесса
44
Велозу
Шутало
22
Кансельери
22
Кансельери
Шутало
Остались в запасе
Торино
Верона
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Торино - Верона
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Стадио Олимпико
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